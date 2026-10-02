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Zahraničí

Británie obvinila dva Íránce z plánování útoku na židy v Manchesteru

ČTK
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Britská policie v pátek obvinila dva muže íránského původu z podílu na přípravách teroristického útoku proti židovské komunitě v Manchesteru na severu Anglie, informují média.

London,,Uk,-,Apr,19,,2017:,Metropolitan,Police,Officers,On
Ilustrační fotoFoto: Shutterstock – Drop of Light
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Muži ve věku 36 a 34 let byli zadrženi 20. září v Manchesteru a v pátek byli obviněni z přípravy útoku, který měl být spáchán před židovským svátkem Jom kipur neboli Den smíření, který je považován za největší židovský svátek.

„Chtěla bych zdůraznit, že se nedomníváme, že by v této souvislosti existovalo nějaké aktuální nebezpečí pro veřejnost,“ řekla podle Sky News koordinátorka protidrogové policie Vicki Evansová.

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Dvojice byla podle policie v kontaktu se třetí osobou či skupinou v zahraničí, možná v Íránu. Společně se pomocí kódované komunikace snažili opatřit součásti potřebné k výrobě bomby.

Synagoga v Manchesteru se stala na svátek Jom kipur terčem útoku loni, kdy se ho útočníkovi na rozdíl od letos zadržené dvojice podařilo dokonat. Při útoku zahynuli dva Židé, útočníka identifikovaného jako britského občana syrského původu Jihada Al-Shamieho policie zastřelila.

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