Boris Johnson: Británie nepřijme obchodní pravidla EU, to raději zavedeme cla

Británie se v připravované obchodní dohodě s Evropskou unií nezaváže k dodržování unijních pravidel ohledně hospodářské soutěže, ekologie, sociálního zabezpečení či subvencí, a pokud na jejich dodržování bude Brusel trvat, přistoupí raději na zavedení cel. V projevu, jehož obsah předem zveřejnila britská média, to v pondělí řekne premiér Boris Johnson.

Podle deníku The Times ministerský předseda krátce po pátečním vystoupení Británie z EU hodlá zaujmout tvrdý postoj a dát unijním představitelům najevo, že se Londýn evropskými pravidly nehodlá řídit ani výměnou za lepší přístup na jednotný trh.

"Není potřeba, aby dohoda o volném obchodu obsahovala přijetí pravidel EU ohledně hospodářské soutěže, subvencí, sociálního zabezpečení a životního prostředí či čehokoli dalšího stejně, jako EU není nucena přijímat britská pravidla," řekne britský premiér v projevu před byznysmeny v Londýně.

"Nevybíráme si rozhodně mezi odchodem s dohodou a bez dohody. Otázkou je, zda vyjednáme takové obchodní vztahy, jaké má EU s Kanadou - nebo spíše takové, jaké má s Austrálií. V každém případě nemám pochyb o tom, že Británie bude prosperovat," citovala dále média z Johnsonova projevu.

Britské a unijní vyjednavače podle všeho čekají dlouhé měsíce obtížných vyjednávání o obchodní dohodě, přičemž Londýn chce dosáhnout podobných podmínek pro přístup na jednotný trh, jaké má nyní Kanada. EU a Kanada se dohodly na odstranění 98 procent cel. Brusel ale podobnou dohodu o volném obchodě podmiňuje tím, že Británie bude dodržovat evropské standardy, aby tak byly zajištěny rovné podmínky. To ale Johnson nechce připustit.

Deník The Guardian v této souvislosti poznamenal, že pokud premiér se svou nekompromisní vyjednávací taktikou neuspěje, bude Británie reálně čelit nebezpečí, že se po skončení přechodného období na konci tohoto roku ocitne v podobné situaci, jako kdyby z EU odešla bez dohody.

Pokud Johnson odkazuje na možnost, že by Británie měla s unií podobné obchodní vztahy, jako má EU s Austrálií, říká podle britských médií jinými slovy jen to, že by v podstatě EU přistupovala k Londýnu jako ke "třetí zemi" bez jakéhokoli preferenčního zacházení. Sedmadvacítka totiž v současné době žádnou obchodní dohodu s Austrálií nemá.

Podnikatelé by se tedy mohli spolehnout pouze na minimální standard garantovaný pravidly Světové obchodní organizace (WTO).