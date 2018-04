před 50 minutami

Po nedělní rezignaci britské ministryně vnitra Amber Ruddové převezme její úřad dosavadní šéf resortu pro místní samosprávu Sajid Javid. Oznámila to v pondělí kancelář premiérky Theresy Mayové. Ruddová odstoupila po skandálu kolem přísné imigrační politiky, která se dotkla i přistěhovalců z Karibiku přesídlených do Británie po druhé světové válce. Javid se po odchodu Ruddové okamžitě ocitl v roli největšího favorita na převzetí jejího postu. Syn řidiče autobusu narozeného v Pákistánu se o víkendu emotivním stylem vyjádřil k aféře kolem karibských imigrantů a řekl, že obětí tvrdé britské politiky se mohl stát i jeho otec, strýc, nebo on sám.

