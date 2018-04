Británie má nového ministra vnitra. Javid má pákistánské kořeny, dřív byl investičním bankéřem

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Sajid Javid se o víkendu emotivně vyjádřil k aféře kolem karibských imigrantů, která položila Amber Ruddovou.

Londýn - Po nedělní rezignaci britské ministryně vnitra Amber Ruddové převezme její úřad dosavadní šéf resortu pro místní samosprávu Sajid Javid. Oznámila to v pondělí kancelář premiérky Theresy Mayové. Ruddová odstoupila po skandálu kolem přísné imigrační politiky, která se dotkla i přistěhovalců z Karibiku přesídlených do Británie po druhé světové válce.

Javid se po odchodu Ruddové okamžitě ocitl v roli největšího favorita na převzetí jejího postu. Syn řidiče autobusu narozeného v Pákistánu se o víkendu emotivně vyjádřil k aféře kolem karibských imigrantů a řekl, že obětí tvrdé britské politiky se mohl stát i jeho otec, strýc nebo on sám.

Pozice v čele ministerstva vnitra je podle britských médií jednou z nejnáročnějších v celém kabinetu, protože z ní plyne odpovědnost za imigraci, práci policie i protiteroristické operace. Javid má ale s působením ve vládě bohaté zkušenosti: jako náměstek dříve pracoval na ministerstvu financí i školství.

"Je to obrovská čest být požádán premiérkou, abych se stal novým ministrem vnitra," prohlásil po odchodu z úřadu předsedkyně vlády Javid. "Nejnaléhavějším úkolem je pro mě pomoci britským občanům, kteří přišli z Karibiku, takzvané generaci Windrush, a zajistit, aby s nimi všemi bylo zacházeno spravedlivě a slušně, jak si zaslouží," řekl.

Britská média poukazují na to, že jmenování Javida nenaruší v rámci nejdůležitějších vládních postů rovnováhu zastánců a odpůrců brexitu. Javid před referendem podporoval setrvání Británie v EU, zároveň se od té doby jasně vyslovil, že k mírnějším variantám brexitu, jakou by bylo například setrvání v celní unii, je skeptický.

Někdejšího investičního bankéře Javida teď na ministerstvu pro místní samosprávu nahradí James Brokenshire. Ten se vrací na vládní pozici poté, co jej z čela ministerstva pro Severní Irsko přinutila odejít léčba rakoviny. Brokenshire byl podle stanice Sky rovněž proti odchodu Británie z EU a je stále blízkým spojencem Mayové.

Bývalá ministryně Ruddová se stala pátou osobou, která musela od loňských parlamentních voleb opustit kabinet. Jejímu odchodu předcházela odhalení deníku The Guardian, která svědčila o tom, že ministryně věděla o plánech na zvýšení počtu deportací o deset procent. Parlamentu ale Ruddová tvrdila, že o kvótách na deportace neví a že "takovýmto způsobem nefungujeme".

Vláda chce, aby čistá migrace, tedy rozdíl mezi počtem přistěhovalců a vystěhovaných lidí, činila méně než 100 tisíc lidí, a přísná imigrační politika se dotkla i lidí známých jako "generace z Windrush", kteří přicházeli do Británie z Karibiku od konce 40. až do 70. let, aby zaplnili mezeru na pracovním trhu po velkých válečných ztrátách.

V posledních letech byli ale někteří z nich prohlášeni za nelegální imigranty a jiní se setkali s potížemi při získávání státní zdravotní péče nebo při žádostech o práci, protože nikdy nedostali britské občanství nebo pas. Jejich problémy souvisejí s novými pravidly, která vyžadují předložení dokumentů dokazujících trvalý pobyt v Británii.

Nastupující ministr vnitra Javid oznámil, že připraví strategii, která "zajistí, abychom měli imigrační politiku, která je spravedlivá a k lidem přistupuje s respektem a slušností". Opoziční labouristé jej vyzvali, aby plán na nápravu současného skandálu přišel představit parlamentu už dnes odpoledne, stínová ministryně vnitra Diana Abbottová pak žádala konec "politiky nepřátelského prostředí" pro přistěhovalce.