Británie slibuje Rusku odvetu za otravu agenta. Oligarchům hrozí, že se budou stěhovat z Londýna

před 1 hodinou

Vztahy mezi Londýnem a Moskvou jsou po otravě bývalého špiona Sergeje Skripala a jeho dcery v Salisbury mimořádně napjaté.

Londýn - Ruský prezident Vladimir Putin má do večera čas, aby Britům objasnil, jak a proč byl otráven v anglickém Salisbury bývalý důstojník ruské vojenské rozvědky Sergej Skripal.

Stopy vyšetřovatelů vedou do Ruska, oznámila v pondělí britská premiérka Theresa Mayová. Pachatelé k otrávení Skripala a jeho dcery použili látku, která prokazatelně pochází z ruské nebo bývalé sovětské laboratoře.

"Nemáme s tím nic společného," prohlásil nicméně v úterý po poledni ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. A dodal, že Rusko na ultimátum nebude reagovat. "Dřív než předkládat ultimáta by Británie měla dodržet své vlastní závazky vůči mezinárodnímu právu, v daném případě vůči konvenci o zákazu chemických zbraní," komentoval Lavrov britský požadavek.

Británie hrozí, že podnikne proti Moskvě tvrdé odvetné kroky, pokud nedostane uspokojující vysvětlení. Nechce samozřejmě recipročně otrávit někoho v Rusku, zvažuje však ekonomické a diplomatické sankce, píše server BBC.

Zpřísnění ekonomických sankcí se ale může obrátit i proti britským hospodářským zájmům. Pokud by odvetné kroky zamířily proti ruským financím, kterých ve Spojeném království není málo.

Přitvrzení v sankcích?

Británie je pro řadu ruských oligarchů a boháčů druhým domovem. Pro některé dokonce prvním. Svá sídla zde mají vlastník fotbalového klubu Chelsea Roman Abramovič, průmyslový a mediální magnát Ališer Usmanov, investor Michail Fridman nebo byznysmen s ropou a plynem German Chan.

Na londýnské burze je celkem 113 firem z Ruska. Bohatí Rusové kupují v Londýně a jeho okolí drahé nemovitosti a pozemky.

Když se země Evropské unie dohadovaly v roce 2014 o podobě protiruských sankcí kvůli anexi Krymu a válce na Ukrajině, Británie nechtěla, aby se dotkly ruských peněz a investic v londýnském finančním centru City a vůbec v celé Británii. Teď Britové EU postupně opouští.

Místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis nicméně v úterý uvedl, že EU stojí pevně při Británii. Podobně se vyjádřil po telefonickém rozhovoru s britskou premiérkou Mayovou i francouzský prezident Emmanuel Macron. Brusel a Londýn plánují zachovat i po brexitu úzkou bezpečnostní a diplomatickou spolupráci.

Zpřísnění sankcí vůči Rusku ale nemá v Evropě jednoznačnou podporu. Už dříve byly proti například Itálie, Řecko nebo Maďarsko. Otázkou také je, nakolik solidaritu s Londýnem ovlivní proces britského odcházení z Evropské unie.

Další možnosti Britů

Další možností je odstřižení Ruska a jeho bank od mezinárodního systému SWIFT. Ten používají banky a jiné instituce pro komunikaci mezi sebou a výměnu dat. Kdo ztratí přístup k systému, bude mít omezenou možnost přijímat a odesílat peníze.

Evropská unie může Rusy od systému odříznout, protože jeho centrální sídlo se nachází v Belgii. A SWIFT společně spravují centrální banky Spojených států, Kanady, Japonska, Švýcarska a šesti členských zemí unie.

Velká Británie by taky mohla po vzoru Francie přitvrdit v postoji vůči ruským médiím. Především proti televiznímu kanálu Russia Today, který je považovaný za propagandistickou mediální platformu Kremlu. Britský deník The Guardian k tomu podotýká, že trenér fotbalistů Manchesteru United José Mourinho by měl zrušit kontrakt, který má jako komentátor s touto ruskou televizí.

Jako nevyhnutelné se jeví taky vyhoštění ruského velvyslance Alexandra Jakovenka z Londýna. Na to ruská vláda v souladu s diplomatickými zvyklostmi pravděpodobně zareaguje stejně - britský velvyslanec v Moskvě skončí.

Podívejte se na jedny z posledních záběrů bývalého špiona Sergeje Skripala: