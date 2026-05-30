30. 5. Ferdinand
Zahraničí

Británie chystá zákon proti poškozování podmořských kabelů nepřátelskými státy

ČTK

Britská vláda navrhne zákon, který má Rusku a dalším nepřátelským státům zabránit v poškozování klíčových komunikačních kabelů vedoucích pod mořskou hladinou.

Britain Antisemitism
Britain's Prime Minister Keir Starmer speaks, during a meeting with leaders from across society to discuss tackling antisemitism, at Downing Street in London, Tuesday, May 5, 2026. (Hannah McKay/Pool Photo via AP)Foto: AP
Nová legislativa zavede vyšší pokuty a přísnější tresty odnětí svobody pro majitele a provozovatele lodí, kteří podmořské kabely poškodí bezohledným jednáním. S odkazem na sdělení vlády to uvedly tiskové agentury.

Od roku 2023 došlo v Baltském moři k řadě incidentů, při nichž byly poškozeny podmořské kabely a elektrické vedení. Podezření padá mimo jiné na takzvanou ruskou stínovou flotilu – tedy lodě plující pod vlajkami jiných zemí, které Rusko využívá k obcházení sankcí uvalených po zahájení války na Ukrajině v roce 2022.

Vojenští experti a evropští představitelé tvrdí, že Rusko v této strategicky důležité oblasti zintenzivnilo činnosti spojené s hybridní válkou. Baltské moře je přitom nyní, s výjimkou Ruska, obklopeno členskými státy NATO.

Náměstkyně ministra pro digitální ekonomiku Liz Lloydová uvedla, že Británie potřebuje zákon, který by stíhal poškození kabelů ze strany těch, kteří jednají bez jasné vazby na nepřátelské státy.

Za sabotáž až doživotí

„Za sabotáže jasně spojené s nepřátelským státem naše zákony už v nejzávažnějších případech stanovují doživotní trest vězení,“ řekla Lloydová. „Zlovolná činnost pod hladinou oceánu však není vždy tak jasná,“ dodala.

Nová legislativa, o které se bude jednat ještě letos, se zaměří na incidenty, u nichž je spojení s cizí mocností těžko prokazatelné a obtížně stíhatelné. Vláda doplnila, že zákon uloží provozovatelům podmořských kabelů také nové povinnosti týkající se jejich zabezpečení.

Britský ministr obrany John Healey v dubnu uvedl, že britské ozbrojené síly sledovaly a odradily tři ruské ponorky v britských vodách v severním Atlantiku poblíž důležitých podmořských kabelů a potrubí. Británie je se zbytkem světa propojena prostřednictvím 64 hlavních podmořských telekomunikačních kabelů.

Návrh zákona je podle Lloydové reakcí na nejhorší možné scénáře. „Vzhledem k rostoucí nepřátelské činnosti ze strany Ruska a dalších zemí je ochrana těchto kabelů pro naši ekonomiku, bezpečnost i každodenní život důležitější než kdy jindy,“ řekla náměstkyně.

„Vláda nezůstává (vůči těmto hrozbám) lhostejná, ačkoli v britských vodách podle našich informací dosud k žádnému úmyslnému poškození kabelů nedošlo,“ dodala.

