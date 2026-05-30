Británie chystá zákon proti poškozování podmořských kabelů nepřátelskými státy

Britská vláda navrhne zákon, který má Rusku a dalším nepřátelským státům zabránit v poškozování klíčových komunikačních kabelů vedoucích pod mořskou hladinou.
Nová legislativa zavede vyšší pokuty a přísnější tresty odnětí svobody pro majitele a provozovatele lodí, kteří podmořské kabely poškodí bezohledným jednáním. S odkazem na sdělení vlády to uvedly tiskové agentury.
Od roku 2023 došlo v Baltském moři k řadě incidentů, při nichž byly poškozeny podmořské kabely a elektrické vedení. Podezření padá mimo jiné na takzvanou ruskou stínovou flotilu – tedy lodě plující pod vlajkami jiných zemí, které Rusko využívá k obcházení sankcí uvalených po zahájení války na Ukrajině v roce 2022.
Vojenští experti a evropští představitelé tvrdí, že Rusko v této strategicky důležité oblasti zintenzivnilo činnosti spojené s hybridní válkou. Baltské moře je přitom nyní, s výjimkou Ruska, obklopeno členskými státy NATO.
Náměstkyně ministra pro digitální ekonomiku Liz Lloydová uvedla, že Británie potřebuje zákon, který by stíhal poškození kabelů ze strany těch, kteří jednají bez jasné vazby na nepřátelské státy.
Za sabotáž až doživotí
„Za sabotáže jasně spojené s nepřátelským státem naše zákony už v nejzávažnějších případech stanovují doživotní trest vězení,“ řekla Lloydová. „Zlovolná činnost pod hladinou oceánu však není vždy tak jasná,“ dodala.
Nová legislativa, o které se bude jednat ještě letos, se zaměří na incidenty, u nichž je spojení s cizí mocností těžko prokazatelné a obtížně stíhatelné. Vláda doplnila, že zákon uloží provozovatelům podmořských kabelů také nové povinnosti týkající se jejich zabezpečení.
Britský ministr obrany John Healey v dubnu uvedl, že britské ozbrojené síly sledovaly a odradily tři ruské ponorky v britských vodách v severním Atlantiku poblíž důležitých podmořských kabelů a potrubí. Británie je se zbytkem světa propojena prostřednictvím 64 hlavních podmořských telekomunikačních kabelů.
Návrh zákona je podle Lloydové reakcí na nejhorší možné scénáře. „Vzhledem k rostoucí nepřátelské činnosti ze strany Ruska a dalších zemí je ochrana těchto kabelů pro naši ekonomiku, bezpečnost i každodenní život důležitější než kdy jindy,“ řekla náměstkyně.
„Vláda nezůstává (vůči těmto hrozbám) lhostejná, ačkoli v britských vodách podle našich informací dosud k žádnému úmyslnému poškození kabelů nedošlo,“ dodala.
Mohlo by vás zajímat: Estonci se připravují na hrozbu ruské agrese:
Nakladatelství Host slaví 30 let. Za tu dobu se změnila propagace i knižní mainstream
Za 30 let od vzniku nakladatelství Host Brno se nejvíce proměnila propagace vydaných knih, celý obor knižního marketingu, ale také vkus čtenářů a postavení knihy, řekli v rozhovoru zakladatelé a majitelé nakladatelství Miroslav Balaštík, Tomáš Reichel a Martin Stöhr.
Ministr Hegseth vyzval asijské spojence k navýšení výdajů na obranu
Americký ministr obrany Pete Hegseth vyzval asijské spojence k výraznému navýšení výdajů na obranu, aby mohli čelit rostoucí vojenské síle Číny a zabránit její dominanci v regionu. Na bezpečnostním fóru Šangri-La v Singapuru uvedl, že tempo čínského zbrojení vyvolává oprávněné obavy, napsala agentura Reuters.
Finanční pohoda v Česku? Spíš nejistota než klid, říkají data
Češi dostali další „vysvědčení“ své finanční kondice. A výsledek? Na úplně klidné spaní bez obav o peněženku to zatím nevypadá. Exkluzivní průzkum společnosti Air Bank pro Aktuálně.cz s názvem Barometr finanční pohody českých domácností v prvním čtvrtletí roku 2026 vystoupal na 46,7 bodu ze sta. Jinými slovy – Češi jsou zhruba v polovině cesty mezi finančním stresem a pocitem jistoty.
„Nešťastní muži.“ Samotu zvládají mnohem hůř než ženy. Přinášíme data o nezadaných
Bez partnerského vztahu žije v Česku zhruba 18 procent dospělých. Zatímco ženy častěji zůstávají single dobrovolně a jsou se svým stavem spokojenější, u mužů bývá příčinou spíše to, že nejsou schopní si najít partnerku. Vyplývá to z aktuální rozsáhlé studie Současná česká rodina.
Američtí a kubánští generálové se setkali na základně Guantánamo
Vysocí američtí a kubánští vojenští představitelé se v pátek setkali na americké námořní základně v zátoce Guantánamo na Kubě.