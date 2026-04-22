Británie chce vychovat generaci bez cigaret, zakáže jim jejich nákup

Britský parlament schválil zákon, který všem lidem narozeným po roce 2008 doživotně zakáže kupovat cigarety. Podle britských médií legislativa také upravuje práva vlády na regulaci tabáku, elektronických cigaret a dalších nikotinových produktů včetně jejich příchutí a obalů. Před vstupem v platnost musí zákon ještě získat formální souhlas britského krále.
"Děti v Británii budou patřit k první generaci, která nekouří, a budou tak uchráněny před celoživotní závislostí a škodlivými účinky kouření," uvedl podle serveru Sky News britský ministr zdravotnictví Wes Streeting. Reforma podle něj zachrání životy, sníží tlak na britskou zdravotnickou službu NHS a pomůže vytvořit zdravější Británii. "Prevence je lepší než léčba," doplnil ministr.
Zákon vedle doživotního omezení prodeje cigaret pro lidi s datem narození od 1. ledna 2009 nařizuje mimo jiné zákaz kouření elektronických cigaret v autech s dětmi, na dětských hřištích, před školami a v nemocnicích, popisuje server BBC. Zákaz se nevztahuje na prostory před nemocnicemi, zahrádky u restaurací či pláže. Neomezuje také kouření a používání elektronických cigaret v domácnostech.
Novou legislativu přivítali zástupci výzkumných a neziskových organizací. "Je to historický pokrok, který nám pomůže uchránit naše děti od ničivého sevření závislosti na tabáku a skoncovat s rakovinou způsobenou kouřením," ocenila nový zákon generální ředitelka organizace Cancer Research Michelle Mitchellová.
Podle Sarah Sleetové z organizace Asthma + Lung UK zákon umožní změnit národní zdraví. Vyzvala také, aby vláda přijala další účinná opatření podporující lidi snažící se skončit s kouřením, aby se zajistilo, že nebudou opomenuty ani starší generace.
Jedinou další zemí, která schválila zákaz kouření pro mladší ročníky, jsou Maledivy. Ty omezují prodej cigaret pro lidi narozené po 1. lednu 2007. Jako první takový zákon přijal Nový Zéland, necelý rok po zavedení ho ale v listopadu 2023 zrušil. V Británii podobný zákon navrhovala již předchozí vláda Rishiho Sunaka, před volbami v roce 2024 byl však odložen.
