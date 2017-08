Británie chce řešit budoucí vztah s EU souběžně s brexitem, příští týden zveřejní pět dokumentů

před 20 minutami

Evropská unie by měla zmírnit svůj požadavek, že je třeba napřed vyjednat podmínky odchodu Británie z osmadvacítky a teprve potom řešit vzájemné budoucí partnerství. V nedělníku The Sunday Times to napsal britský ministr pro brexit David Davis. Podle něj vláda Theresy Mayové příští týden zveřejní pět nových dokumentů, v nichž navrhne možné uspořádání vztahů po brexitu. "Jsem přesvědčen, že počáteční fáze jednání již ukázala, že mnoho otázek ohledně našeho vystoupení (z EU) je neoddělitelně spjato s podobou našeho budoucího vztahu (s EU)," uvedl Davis. "Obě strany musí rychle postoupit k projednání budoucího partnerství a my chceme, aby k tomu došlo po říjnové Evropské radě," dodal.

