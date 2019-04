Británie asi nevpustí Huawei do strategických oblastí, nemá se přiblížit Westminsteru

před 1 hodinou

Británie zřejmě nevpustí čínský technologický gigant Huawei v rámci jednání o jeho účasti na budování mobilních sítí páté generace (5G) do strategických oblastí. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací to napsal britský bulvární deník The Sun. Také podíl čínské firmy v jakékoli investici by podle těchto zdrojů mohl být omezen na menšinový.

"Teoreticky by Huawei neměla figurovat v ničem kolem Westminsteru, jaderných elektráren nebo míst jako je ústředí zpravodajské služby GCHQ v Cheltenhamu," píše list. Zdroje listu rovněž tvrdí, že se premiérka Theresa Mayová rozhodla umožnit firmě Huawei "omezenou" roli mimo klíčovou infrastrukturu, přestože ministr obrany Gavin Williamson a ministr vnitra Sajid Javid vyjádřili ohledně působení čínské firmy v Británii vážné obavy. Britská vláda ve čtvrtek zahájila vyšetřování, které se týká úniku informací z jednání Národní bezpečnostní rady (NSC) o firmě Huawei a její účasti na budování sítí 5G. Jednání NSC jsou uzavřená a důvěrná, přesto o výsledku úterních diskusí informovala britská média. Podle nich se kabinet chystá firmě přístup ke stavbě sítí 5G povolit. Huawei čelí tlaku zejména ze strany Spojených států, podle kterých mohou technologie této čínské firmy znamenat bezpečnostní riziko a čínská vláda by je mohla využívat ke špionáži. Huawei to odmítá. Postoj zemí Evropské unie k této záležitosti je nejednotný. Český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) na konci loňského roku varoval před technologiemi Huawei, stejně jako další čínské firmy ZTE; podle úřadu mohou představovat bezpečnostní riziko. Firmy Huawei se opakovaně zastal prezident Miloš Zeman, podle něhož nebyly předloženy žádné důkazy pro takové tvrzení. Spor kolem firmy označil za nekalou obchodní soutěž. Vyloučit Huawei z účasti na budování sítí páté generace (5G) nehodlá Německo ani Francie, píše server televize CNBC. Ve Francii se ale debatuje o přijetí zákona, který by zavedl přísné testování, jehož smyslem je prověřit, zda zájemce o výstavbu sítí 5G skutečně nepředstavuje bezpečnostní riziko. Vyloučit Huawei z tendrů na sítě 5G nemá teď v úmyslu ani Itálie.