Británie a Francie pořádají velké cvičení, Češi nedorazili. „Nepodporujeme válku,“ tvrdí Okamura

Téměř 5000 vojáků z celkem 11 zemí. Ti všichni se v Polsku účastní velkého cvičení Koalicja 26.2. Evropské armády pod vedením Paříže a Londýna si tak v příštích dvou týdnech chtějí natrénovat, jak by byly schopné po skončení ruské agrese ohlídat mír na Ukrajině i bez amerických jednotek. Česká armáda však žádnou techniku ani lidi nevyslala. Proč Praha zůstala stát bokem, řekl Tomio Okamura (SPD).
Bývá jedním z hlavních kritiků údajné evropské neakčnosti, nerozhodnosti a neschopnosti reagovat. Ostatně v tomhle vyznění se před několika týdny premiér Andrej Babiš (ANO) opět vyjádřil na pražské bezpečnostní konferenci Prague Defence Summit.
Teď ovšem Evropa koná. Koalice ochotných, tedy země, které se už dříve zavázaly pomáhat Ukrajině v obraně před ruskou agresí, rozjela své první velké vojenské manévry. „Cílem cvičení Koalicja 26.2, které se uskuteční v listopadu 2026 v Polsku, je procvičit logistické aspekty budoucího nasazení,“ informovalo britské ministerstvo obrany.
Pod vedením Londýna a Paříže tak armády 11 zemí drilují, jak by vypadalo společné nasazení na poválečné Ukrajině v rámci mnohonárodnostní mise MNF-U.
„Hlavní úsilí by se soustředilo na obnovu a posílení ukrajinských ozbrojených sil, čímž by se armáda dostala do co nejsilnější možné pozice k odstrašení případné budoucí ruské agrese – a v případě nutnosti i k obraně proti ní,“ přibližuje britská obrana, co je smyslem případné operace.
Česko chybí? „Podporujeme mír!“
Nejen v polských vojenských prostorech, ale i nad Rumunskem či v západní části Rudého moře teď bude působit téměř 5000 vojáků. Zatímco dvě tisícovky jich vyšle Polsko, necelé tři tisícovky pak Španělsko, Turecko, Švédsko, Belgie, Nizozemsko či Německo.
Česká vlajka však ve výčtu účastníků chybí. Deník Aktuálně.cz se s dotazem obrátil jak na ministerstvo obrany vedené Jaromírem Zůnou (za SPD), tak na generální štáb. Nikdo z nich však do vydání článku absenci ozbrojených sil na cvičení Koalice ochotných, jíž je Česká republika členem, nevysvětlil.
Nicméně podle Tomia Okamury (SPD), předsedy sněmovny, účast vojákům znemožnila vláda. „V Polsku se od 9. do 22. listopadu uskuteční první vojenské cvičení 11 zemí na podporu Ukrajiny, takzvaná Koalice ochotných. Česká republika se na základě rozhodnutí naší vlády takového cvičení nezúčastní,“ oznámil Okamura ve videu na svém Facebooku.
„Odmítáme také účast českých vojáků na Ukrajině. Nepodporujeme válku, podporujeme mír,“ doplnil ještě předseda druhé nejsilnější koaliční strany.
„Příprava na okamžik, kdy zavládne mír“
Reportér deníku Aktuálně.cz oslovil i Karlu Mráčkovou, mluvčí koaličního kabinetu Andreje Babiše (ANO). Tedy jestli může Okamurova slova potvrdit a případně co bylo důvodem takového rozhodnutí vlády. Do vydání článku však ani ona neodpověděla.
„Zásadní otázkou také je, zda vůbec byla Česká republika do tohoto cvičení přizvána. V posledních měsících se potýkáme s tím, že do některých společných spojeneckých projektů je těžší se dostat,“ popisuje pro Aktuálně.cz pod podmínkou anonymity jeden z vysoce postavených úředníků ministerstva obrany.
Praze se prý po nástupu vlády Andreje Babiše a přehodnocení podpory Ukrajině zavírají některé dveře.
„Toto cvičení (Koalicja 26.2) ukazuje, že Spojené království – po boku Francie a našich spojenců – zintenzivňuje přípravy na okamžik, kdy na Ukrajině zavládne mír. Nejde o hypotetický plán, nýbrž o skutečnou sílu připravenou pomoci Ukrajině, jakmile ustanou boje,“ zdůrazňuje Wes Streeting, britský ministr obrany.
Britská armáda testuje drony. I ty mohou v budoucnu pomoct zachovat mír na Ukrajině
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