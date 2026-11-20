Británie a Evropská unie dokončily vyjednávání o dohodách zaměřených na prohloubení vzájemných vztahů. Podle serveru BBC to kancelář britského premiéra Andyho Burnhama oznámila v době, kdy se premiér v Bruselu účastní vrcholné schůzky s představiteli unijních institucí.
Obě strany se dohodly na harmonogramu zavádění programu mobility mladých lidí. Podrobnosti zveřejní ve společném prohlášení, informovaly agentury Reuters a BBC.
"Dohoda je hotová, vyjednávání skončila," uvedl podle BBC mluvčí britské vlády. Obě strany budou nyní pracovat na uvedení dohod do praxe. To totiž bude ještě vyžadovat příslušný právní proces v Británii i v jednotlivých členských zemích unie. Rozhovory o některých dalších otázkách budou pokračovat.
Jednou z nejviditelnějších změn bude program mobility mladých lidí, který občanům EU a Británie do 32 let umožní po omezenou dobu žít, pracovat či studovat na druhé straně Lamanšského průlivu.
Každoročně by se do něj mohlo zapojit až 100 tisíc lidí z každé strany, přičemž pobyt by mohl trvat až tři roky. Program mladým lidem znovu nabídne část možností, které Británie ztratila odchodem z evropského bloku.
Změny se dotknou také podniků, zejména těch, které obchodují s potravinami a zemědělskými produkty. Dohoda o hygienických a fytosanitárních normách, tedy pravidlech chránících zdraví lidí, zvířat a rostlin před nemocemi a škůdci, počítá s odstraněním většiny dosavadních kontrol a omezením administrativy spojené s vývozem.
Britská vláda odhaduje, že jednodušší obchodní podmínky přinesou její ekonomice až 5,1 miliardy liber (zhruba 148 miliard korun) ročně.
Podnikům usnadní obchod také propojení systémů obchodování s emisními povolenkami. Britští a evropští vývozci emisně náročných výrobků, například oceli, se díky němu vyhnou vzájemným uhlíkovým clům.
Obě opatření tak odstraní část překážek, které vzájemnému obchodu vznikly po brexitu, tedy britském odchodu z EU.
Vedle těchto dohod zůstává otevřená otázka školného pro studenty z EU na britských univerzitách. Evropská unie usiluje o to, aby platili stejné poplatky jako britští studenti, zatímco Londýn dosud prosazoval pouze snížené sazby.
Podle BBC se vyjádření Downing Street o pokračujících rozhovorech týkalo právě tohoto sporu. Podle dřívějších informací médií si obě strany na vyřešení otázky školného vyhradily šest měsíců.
Páteční summit je druhým setkáním EU a Británie na nejvyšší úrovni od odchodu země z unie. Britský premiér Burnham usiluje o postupné sbližování s EU a v minulosti připustil i možnost, že by Británie mohla v budoucnu znovu usilovat o členství.
Pátečního bruselského summitu se za EU účastní předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady António Costa.
Mohlo by vás také zajímat: Trump se už potkal s Putinem. Si objal amerického hosta na letišti
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
Na zámku Moritzburg se znovu otevřela výstava o Popelce. Tentokrát je spojena i s jednou sázkou
Už popatnácté se v pátek 20. listopadu na saském zámku Moritzburg otevřely brány výstavy věnované pohádce Tři oříšky pro Popelku, která se tam v 70. letech minulého století natáčela. Návštěvníci si v jejím rámci mohou prohlédnout originální kostýmy i rekvizity a dozvědět se zajímavosti o natáčení této vánoční klasiky s Libuší Šafránkovou v hlavní roli.
ŽIVĚ Rusko podniklo rozsáhlý útok na Ukrajinu. Oběti hlásí Lvov i Kyjev
Nejméně dva lidé byli zabiti a sedm dalších utrpělo zranění při ruském útoku na nádraží ve Lvově na západě Ukrajiny, informoval v pátek náčelník regionální správy Maksym Kozyckyj. Již dříve úřady v Kyjevě informovaly o třech obětech a raněné hlásí také další napadené ukrajinské regiony. Ukrajina v noci podle mluvčího letectva čelila jednomu z nejrozsáhlejších ruských útoků.
„Přestaňte podporovat Ukrajinu.“ Trump přišel s nápadem, jak zastavit krveprolití
Americký prezident Donald Trump zpochybnil pokračování evropské vojenské pomoci Ukrajině. Během telefonátu s evropskými představiteli, kteří se ve čtvrtek sešli v Berlíně na jednání koalice ochotných, vyjádřil skepsi vůči dalším miliardám dolarů, jež evropské země vynakládají na podporu Kyjeva. Informoval o tom deník Politico s odvoláním na čtyři evropské činitele obeznámené s obsahem rozhovoru.
„Bang, bang, bang.“ Hvězda si rýpla do Mourinha, schytal to od ní i Nadal
Největší hvězda snookeru Ronnie O'Sullivan si rýpl do slavného fotbalového kouče Josého Mourinha. A nepáral se ani s tenisovou legendou Rafaelem Nadalem.