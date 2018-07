Brit, který plánoval teroristický útok na parlament, dostal doživotí

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Osmadvacetiletý Brit Khalid Ali, který plánoval teroristický útok u britského parlamentu a v minulosti několik let vyráběl v Afghánistánu bomby pro islamisty z Tálibánu, dostal u soudu tři doživotní tresty. Ve vězení musí strávit minimálně 40 let, píše britský tisk. Aliho, jenž se živil jako instalatér a žil v severním Londýně, zadržela policie loni v dubnu nedaleko budovy zákonodárného sboru v britské metropoli. U ní chtěl podle obžaloby Ali zaútočit na policisty, vojáky či britské poslance. U britského parlamentu se loni v březnu teroristický útok skutečně stal, ale spáchal ho jiný muž. Khalid Masood najel do chodců na nedalekém Westminsterském mostě, poté u parlamentu ubodal policistu.