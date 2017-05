Je jí 64 let, ale klidně si vezme krátkou sukni. Macronová je pro Francouze i novou módní ikonou

před 1 hodinou

Francouzi upínají pozornost kromě nového prezidenta Emmanuela Macrona i k jeho o 24 let starší ženě. Nejen francouzské módní magazíny si všímají jejího vytříbeného vkusu. Čtyřiašedesátileté Brigitte Macronové přisuzují další novou roli - módní ikony.

Paříž - Luxusní lodičky, kožené kalhoty, ledabyle pohozené blond vlasy a zářivě bílý úsměv. To je Brigitte Macronová.

Manželka Emmanuela Macrona, který v neděli vyhrál francouzské prezidentské volby, se pravidelně objevuje po boku svého o 24 let mladšího chotě.

Politické deníky i francouzské módní magazíny o ní mluví jako o nebývale šmrncovní a elegantní dámě.

Někdo ji přirovnává k Michelle Obamové, někdejší první dámě USA. Jiní zase při pohledu na ni vzpomínají na její předchůdkyni, bývalou první dámu Francie a modelku Carlu-Bruniovou Sarkozyovou, která si taky potrpěla na módu - například od Diora.

"Brigitte by nikdy nenapadlo říct: 'Je mi 64 let, takže si už nemůžu dovolit nosit krátké sukně.' Ať už jde o vysoké podpatky, šaty bez rukávů nebo kožené kalhoty - troufne si na cokoliv. Je to úplná superžena," cituje britský list The Telegraph Delphine de Canecaudovou, zakladatelku reklamní agentury Etoile Rouge, která se zaměřuje na luxusní zboží.

Miluje krajkové šaty a kůži

Macronová sice obecně poskytuje rozhovory jen minimálně, jinak se ale veřejnosti a médiím nevyhýbá. Na fotografiích se tak objevuje často.

Francouzská média o ní hovoří jako o šik dámě s citem pro módu. Často také vyzdvihují její dlouhé nohy a opálenou pleť.

Miluje krajkové šaty, úzké kalhoty, krátké sukně a kůži. Průměrná šatna pro první dámu jako by jí nestačila, píšou módní magazíny o rodačce z Amiens, která se narodila majitelům jedné z největších francouzských čokoládoven.

Styl Macronové se v nadcházejících letech stane jedním z jejích nejsilnějších nástrojů v komunikaci, dodává pak i britský deník The Telegraph.

Kabátek od Vuittona

Právě tento názor se objevuje i v jiných médiích.

Macronovou pojí k módě silný vztah. S oblibou a pravidelně navštěvuje nejrůznější módní přehlídky - včetně týdnů módy, které se každoročně pořádají v řadě světových metropolí.

Právě minulý rok si na pařížský týden módy poprvé oblékla modrý kabátek se stříbrným límcem od proslulé francouzské módní znáčky Louis Vuitton. Ten, který během minulého týdne hned dvakrát oprášila.

Nejdříve v neděli přes den, když se v něm vydala během prezidentských voleb k hlasovacím urnám. A ten samý den večer v něm pak vystoupila před publikem u pařížského muzea Louvre coby budoucí první dáma.

Macronová tím na jednu stranu dává najevo své vazby na módní průmysl a to, že se nebojí vybočit z řad tradičních oděvů žen političek.

Jak si ale všímá i britský deník The Guardian, zároveň tím naznačuje, že módu umí využít i jako politický nástroj.

Podle něj Macronová zálibou v oděvech od velké prosperující společnosti, jakou je Louis Vuitton, připomíná politický program svého manžela.

Ten chce mimo jiné bojovat za lepší podmínky pro podnikatele. Vyslovil se například pro snížení daňové zátěže firem a pro řadu dalších ekonomických reforem ve prospěch podnikání ve Francii.

Rozdíl jako mezi Trumpovými

Kromě módy pak média i veřejnost zaměstnává taky věkový rozdíl mezi Macronovými. A potažmo i jejich "milostný příběh", kdy ona byla jeho učitelkou.

"Věk Macronové je feministická záležitost," míní francouzská odbornice na gender Natacha Henryová. A vzpomíná na duben 2014, kdy se Macron stal ministrem.

"Byla jsem zrovna v kadeřnictví ve městě Orléans, když byl jmenován ministrem hospodářství. Žádná z žen v kadeřnictví neskrývala své nadšení, že Brigitte je starší než on," vzpomíná Henryová pro americký list The New York Times.

Sami Macronovi se ke komentářům na jejich věkový rozdíl vyjadřují jen zřídkakdy. Nejednou ale podotkli, že podobně velká věková mezera dělí i amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho manželku Melanii Trumpovou. To ale nikdo neřeší, dodali.

Starší je totiž Trump, ne jeho žena.