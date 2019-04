Brexitové přešlapování: Jednání Mayové a labouristů váznou, média píší o slepé uličce

Po velikonočních prázdninách v britském parlamentu bylo dnes na programu další kolo jednání mezi vládou premiérky Theresy Mayové a zástupci opozičních labouristů o možném brexitovém kompromisu. Na úřad vlády odpoledne dorazil stínový ministr pro brexit Keir Starmer i stínový ministr financí John McDonnell. Žádné povzbudivé signály ale schůzka nepřinesla a podle deníku The Guardian se obě strany vzájemně obviňují z neústupnosti.

Premiérčin mluvčí dnes uvedl, že rozhovory jsou v určitých aspektech obtížné, a naznačil, že labouristé je chtějí protahovat déle než vláda. Lídr hlavní opoziční strany Jeremy Corbyn zase televizi BBC s odkazem na stávající brexitový plán řekl, že vláda nemůže jen nadále "omílat něco, co už parlament třikrát jasně odmítl".

"Nemůžeme stále poslouchat starou unavenou mantru o tom, že dohody (s Bruselem) o brexitu se musíme držet," dodal Corbyn. Pokrok podle něj nastane jen tehdy, když premiérky Mayová změní své "červené linie".

Zásadní rozdíl mezi pozicemi obou stran se týká trvalého členství Británie v bezcelní zóně Evropské unie i po odchodu z bloku. Mayová takové vyústění brexitu od počátku vyjednávání s Bruselem odmítá, zatímco labouristé chtějí celní unii jako základ budoucích vztahů s EU. Podle zdrojů BBC se dnes tento bod projednával i na schůzi vlády, avšak bez konkrétního výsledku.

"Věci se tedy mají tak, že brexitový pat pokračuje a do pohybu se dávají kampaně pro evropské volby," napsal zpravodaj BBC Iain Watson. Hlavní politická reportérka televize Sky News Beth Rigbyová na twitteru naznačila, že vyjednávání o kompromisu míří do slepé uličky, na středu podle jejích zdrojů žádné schůzky v plánu nejsou.

Mluvčí Mayové dnes řekl, že zatím není žádný termín pro ukončení jednání s opozicí. Premiérka však podle BBC rozhovory nechce příliš protahovat, aby měla možnost zabránit účasti Británie ve volbách do Evropského parlamentu, které začínají za měsíc. To je ovšem podmíněno tím, že britský parlament do té doby ratifikuje vyjednané podmínky odchodu země z EU.

The Guardian a list Financial Times (FT) dnes informovaly, že Mayová v aktuální časové tísni zvažuje novou taktiku a možná už příští týden předloží parlamentu prováděcí zákon pro třikrát odmítnutou brexitovou dohodu. "Pramálo však nasvědčuje tomu, že by se Mayové mělo podařit získat většinu pro brexitovou právní úpravu, vzhledem k tomu, že poslanci minulý měsíc rozdílem 58 hlasů odmítli dohodu o vystoupení, která by byla jejím jádrem," komentuje FT.

I proto má řada komentátorů za to, že konání evropských voleb je už pro Británii nevyhnutelné. Mayová slíbila, že pokud rozhovory s opozicí selžou, nechá ve snaze prolomit patovou situaci poslance hlasovat o několika možných řešeních.

Video: Odklad brexitu nemusí stačit. Podívejte se, co by přinesl tvrdý rozvod s EU