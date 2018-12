Brexitové dusno: Vláda podle opozice pohrdá parlamentem, hrozí disciplinární řízení

Šestice stran britského parlamentu dnes požádala předsedu Dolní sněmovny o zahájení disciplinárního řízení proti vládě. Ta se podle nich dopouští pohrdání parlamentem, když odmítá zveřejnit plné znění právního stanoviska ministerstva spravedlnosti k dohodě o brexitu. Dopis předložený šéfovi sněmovny Johnu Bercowovi podepsal i zástupce severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), o níž se opírá menšinová vláda premiérky Theresy Mayové.

Vláda minulý měsíc prohrála hlasování o usnesení, podle něhož musí plné vyjádření o "rozvodové dohodě" s Evropskou unií zpřístupnit. Ministerstvo spravedlnosti však dnes zveřejnilo jen asi 50stránkové shrnutí právní analýzy. Ministr Geoffrex Cox ve sněmovně uvedl, že zveřejnění celého stanoviska by šlo proti národnímu zájmu. Postoj zdůvodnil tím, že mohl vládě radit i ohledně diplomatických otázek a záležitostí, které by v budoucnu mohly být předmětem soudních sporů, napsal deník The Guardian.

Předložení žádosti předsedovy sněmovny je pouze prvním krokem v poměrně komplikovaném procesu, který jen málokdy končí potrestáním. Stížnost opozičních stran nyní Bercow přezkoumá a rozhodne, zda je disciplinární řízení na místě. Pokud dospěje k názoru, že ano, může záležitost předat jednomu z výborů Dolní sněmovny. Ten by následně problematické počínání vlády prošetřil a zhotovil hodnotící zprávu. V ní může v případě, že by to posoudil jako opodstatněné, doporučit trest, který by následně ještě musela schválit celá sněmovna.

Bercow dnes poslancům řekl, že se ke stížnosti hodlá vyjádřit nejpozději v úterý. Ministr Cox, který by v této věci mohl být potrestán pozastavením poslaneckého mandátu či vyloučením ze sněmovny, řekl, že Bercowovi písemně doručí stanovisko vlády.

"Vláda odmítla zveřejnit úplné a finální právní doporučení pro kabinet od ministra spravedlnosti, jak nařídil parlament. Nezbyla nám tudíž jiná možnost, než se obrátit na předsedu Dolní sněmovny se žádostí, aby spustil řízení ve věci pohrdání," uvedl labouristický poslanec a stínový ministr pro brexit Keir Starmer, který je pod stížností podepsaný za hlavní opoziční stranu.

Ministr Cox naznačil, že pokud to bude nutné, nechal by se ze sněmovny vyloučit, než aby se podřídil vůli parlamentu ohledně právní analýzy brexitové dohody. Takové vyústění by ale bylo něčím zcela mimořádným. Od počátku 20. století potkal takový osud jen tři britské poslance, přičemž pouze labourista Garry Allighan byl v roce 1947 zbaven křesla za pohrdání parlamentem. Za tento prohřešek byla naposledy pozastavena činnost v roce 2016, a to na dva jednací dny, konzervativci Justinu Tomlinsonovi, který vynesl na veřejnost předběžnou zprávu jednoho z výborů.

