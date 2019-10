Jsem rozzuřená, nikdo nás neposlouchá. Demonstranti v Londýně žádají nové referendum

Bitva o brexit se z britského parlamentu přenesla také do ulic Londýna. Zatímco britští poslanci v dolní komoře parlamentu hlasují o rozlukové dohodě s Evropskou unií, desítky tisíc lidí vyšly do ulic britské metropole a požadují nové referendum, píše agentura Reuters.

Demonstranti se v sobotu dopoledne shromáždili v londýnské ulici Park Lane a plánují se vydat na pochod centrem metropole až k budově parlamentu. Mávají vlajkami Evropské unie a transparenty, na nichž žádají zastavení brexitu.

V parlamentu momentálně probíhá první sobotní zasedání od války o Falklandy v roce 1982. Po více než třech letech komplikované debaty je stále nejisté, jak a kdy, pokud vůbec, brexit nastane. Britský premiér Boris Johnson se pokouší přes poslance protlačit novou dohodu o rozvodu EU a načrtnout tak cestu z nejhlubší politické krize poslední generace.

"Jsem rozzuřená, že nás nikdo neposlouchá. Téměř všechny průzkumy veřejného mínění ukazují, že nyní lidé chtějí zůstat v EU," řekla Reuters šestapadesátiletá Hannah. "Je to národní katastrofa, která čeká, až nastane, a zničí ekonomiku," dodala.

Mnoho demonstrantů nese transparenty, které přirovnávají brexit ke zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA. Některé vyzdvihují podobnosti mezi americkým prezidentem a Johnsonem.

"Nelíbí se mi, jakým místem se tento stát stává. Stali jsme se rozzlobenější zemí než před referendem," řekl třiatřicetiletý strojní inženýr Phil Canney. "Kdyby to, co Johnson dnes předložil parlamentu, bylo argumentem v referendu, drtivě by prohráli. Vzali výsledek, utekli a nyní jím omlouvají naprosto všechno, co chtějí udělat," dodal.

James McGrory, lídr hnutí Hlasování lidu, které pochod organizuje, před protestem řekl, že vláda by měla dbát na hněv proevropansky zaměřených lidí a uspořádat další referendum o členství v EU. "Tato nová dohoda nemá nic společného s tím, co lidem slíbili. Veřejnost si zaslouží další šanci vyjádřit se," řekl.

Zatímco Brexit rozdělil rodiny, strany, parlament i zemi samotnou, obě strany souhlasí, že sobota může být jedním z nejdůležitějších dnů novodobé britské historie: křižovatkou, která by mohla formovat osud Spojeného království po generace, píše Reuters.

Demonstranti jsou přesvědčeni, že počet lidí v ulicích bude soupeřit s podobnou demonstrací v březnu, kdy organizátoři uvedli, že v ulicích protestoval milion lidí. Demonstrace takových rozměrů by patřila mezi největší v Británii.

Očekává se, že do Londýna přijede více než 170 autobusů, které by měly přivést demonstranty z celé Británie.

V referendu v roce 2016 odchod Británie z EU podpořilo 17,4 milionu hlasujících, tedy 52 procent. V EU si přálo zůstat 16,1 milionu hlasujících. Některé průzkumy veřejného mínění ukazují mírný přesun k zastáncům členství v EU, není ale patrná přesvědčivá změna postojů. Mnoho voličů uvádí, že jsou z brexitu stále více otrávení.