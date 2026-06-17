Brexit rozvracel rodiny, po 10 letech jsou bratři s rozdílnými postoji zklamaní oba

Dva bratři, podnikatelé, kteří v době referenda zastávali k brexitu protichůdné postoje, jsou po deseti letech oba zklamaní. Jeden má pocit, že byly promarněny nově získané svobody, zatímco druhý si stěžuje na komplikace v obchodu, píše agentura Reuters.
Rozčarování ohledně odchodu Británie z Evropské unie, které pociťují Nigel Baxter, majitel firmy s užitkovými vozy, a Ian Baxter, který vlastní logistickou společnost, odráží pocity napříč celou zemí.
Podle průzkumu YouGov z 9. června si nyní téměř šest z deseti lidí myslí, že Británie udělala chybu, když hlasovala pro odchod z EU. Přes 50 procent lidí, kteří 23. června 2016 hlasovali pro odchod, zjistilo, že jim „prodali sen“, uvedl šedesátiletý Ian.
Nigel, který propagoval odchod a žije v Nottinghamu ve střední Anglii, uvedl, že se nekonaly deregulace, snížení daní a příliv zahraničních investic, které měl podle něj brexit přinést. Viní z toho vládu a její nedostatečnou důraznost. „Nepodařilo se nám tohoto monumentálního rozhodnutí využít,“ řekl třiašedesátiletý Nigel.
Ian považoval setrvání v unii za pragmatické rozhodnutí a nejlepší způsob, jak zajistit prosperitu a bezpečnost Británie. Odchod podle něj nepřinesl žádné „katastrofální důsledky“, ale britským firmám se výrazně zkomplikoval prodej zboží do EU, která je i nadále zdaleka největším britským obchodním partnerem.
Je ironií, že díky brexitu se Ianova logistická firma, rovněž se sídlem v Nottinghamu, výrazně rozrostla, protože založil jednotku poskytující celní služby, aby pomohla britským firmám prodávat do EU. „Vzkvétá na úkor našich zákazníků a jejich obchodu s Evropskou unií, který není tak silný, jak by jinak byl,“ řekl. „Stále si myslím, že se to nikdy nemělo takhle zkomplikovat,“ doplnil.
Kromě neshod ohledně odchodu Británie z EU fandí bratři konkurenčním fotbalovým týmům, Chelsea a Arsenalu, ale během celé debaty o brexitu si udrželi blízký vztah. To však v celé zemi v roce 2016 neplatilo. Kvůli brexitu vzplanuly emoce, zaznívala varování ohledně ekonomických dopadů odchodu z EU a na billboardech se objevovaly pobuřující plakáty zobrazující dlouhé fronty migrantů.
Dnes je nálada kolem tohoto historického rozhodnutí tlumenější a zastíněná novými rozkoly ve společnosti. Voliče však stále trápí podobné problémy – stagnující životní úroveň, nedostatečné financování veřejných služeb a migrace. „Upřímně řečeno, už se mi to trochu vytratilo z paměti,“ uvedl Nigel.
Pro Iana je brexit stále v popředí zájmu a tato otázka se znovu stala bojištěm v možném souboji o vedení vládní Labouristické strany. Je rád, že současná vláda, zvolená v roce 2024, se snaží navázat užší vztahy s EU, ale odmítá myšlenku opětovného přistoupení za horších podmínek.
„Nejsem si jistý, zda by nám EU nabídla tak výhodnou dohodu, jako jsme měli tehdy. Velmi pochybuji o tom, že je to možné, a proto si nemyslím, že by se Británie k EU znovu připojila,“ dodal.