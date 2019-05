Sebevraždy, traumata. Brexit v Severním Irsku otevřel dávné rány, lidé se bojí násilí

Pokud brexit znovu rozdělí Irsko a Severní Irsko, hrozí návrat obávané Irské republikánské armády a násilí. Přečtěte si reportáž ze severoirského Londonderry a Belfastu.

Londonderry (od našeho zvláštního zpravodaje) - Jednadvacet let trvá mír v Severním Irsku. Ale ve městě Londonderry to v místní katolické čtvrti Bogside tak nevypadá.

Malby na stěnách vzývají bojovníky Irské republikánské armády (IRA). Všude samé kukly, kalašnikovy, granáty, hesla o boji a nedokončené revoluci. Ve čtvrti, které se říká Free Derry, není ani náznak toho, že se jedná stále o území Velké Británie. Snad s výjimkou poznávacích značek aut.

Na stožárech vlají vlajky Irska, ale také ty palestinské. IRA a její stoupenci vždy solidarizovali s Palestinci a toto pouto trvá dodnes. Uprostřed čtvrti Bogside je park s pomníkem obětem střelby britských vojáků do demonstrace, která se v těchto místech konala 30. ledna 1972.

Do historie tato událost vešla pod názvem Krvavá neděle (Bloody Sunday), zemřelo čtrnáct lidí. Masakr roztočil násilí IRA a z druhé strany militantních skupin, které bojovaly za setrvání Severního Irska v Británii.

Celkem zemřelo 3600 lidí, mír nastolila až Velkopáteční dohoda z roku 1998. Před třemi lety ale Britové v referendu hlasovali pro brexit, tedy odchod z Evropské unie. Vrátila se tak možnost, že by Irsko a Severní Irsko znovu oddělila hlídaná hranice. A s tím možnost, že se opět probudí k životu radikální křídlo Irské republikánské armády. To si říká Nová IRA a upozornilo na sebe v dubnu, když člen této skupiny tady v Londonderry při policejním zátahu na sklad zbraní zastřelil novinářku Lyru McGheeovou.

Brexit se neměl stát

V Londonderry je také Muzeum Svobodného Derry, které se věnuje událostem Krvavé neděle. Správce muzea John Kelly se obává, že brexit může mít za následek návrat terorismu a nenávisti do Severního Irska.

Na hraničních přechodech byla vojenská stanoviště a vojáci prohledávali auta kvůli zbraním. "Pokud bude znovu existovat hranice, radikálové z IRA se toho chytnou a začnou opět útočit. Bude to důvod pro obnovení jejich činnosti. Brexit je pro Severní Irsko moc špatná věc, to se nemělo stát," myslí si John Kelly.

Jako kdysi zakázané politické křídlo IRA bývala strana Sinn Féin. Po uzavření míru se podílela na koaliční vládě a má zastoupení také na radnici v Londonderry. Její radní Michael Cooper deníku aktuálně Aktuálně.cz popisuje, že brexit je hrozba, protože oddálí sjednocení irského ostrova. To je podle něj jediná možnost, jak konflikt dlouhodobě vyřešit.

"Na poslední chvíli se připravujeme na volby do Evropského parlamentu, přitom ani nevíme, jestli britští poslanci v něm vůbec zasednou. Brexit bude v každém případě negativní pro naši ekonomiku. Farmáři a zemědělci přijdou o evropské dotace," tvrdí Cooper.

Británie už se voleb do europarlamentu na konci května vůbec neměla účastnit, ale protože termín brexitu se posunul, musela tak učinit. Proto i v Severním Irsku jsou nyní volební billboardy.

"Požadavek na to, aby nevznikla pevná hranice, vyšel ze strany Irska i Británie s cílem zamezit riziku obnovení sektářského násilí. Evropská unie jako garant příměří to považuje za správné a jednoznačně stojí za požadavkem Irska, aby dohoda o brexitu toto v co největší míře zajistila," říká k tomu český poslanec Evropského parlamentu Luděk Niedermayer. Zároveň zdůrazňuje, že postoj EU je jediný možný.

Traumata z násilí

Zdi jsou k vidění i v Belfastu. Připomínají atmosféru sektářské a politické nenávisti mezi probritskými protestanty a irskými republikány.

Sean Brady pracuje v neziskové organizaci PPR. Založili ji lidé, kteří nebyli spokojeni s tím, jak je mírový proces naplňován.

Podle něj má Severní Irsko specifické problémy, jako je například nedostatek bytů. "V posledních letech sem sice směřovaly velké investice, hlavně do Belfastu, ale pro velké skupiny lidí moc nezměnily. Násilí jé méně než před rokem 1998, ale stále se s ním potýkáme. Stejně jako s psychickými následky konfliktu. V Severním Irsku je velké procento lidí trpících traumaty a stresem. Míra sebevražd je vysoká. Brexit je za této situace riziko. Jakýkoliv náznak toho, že tento region bude znovu militarizován, je velmi špatný," vysvětlil deníku Aktuálně.cz Brady.

Ciaran Carson se živí jako taxikář. Zájemce vozí také na místa, která jsou v Belfastu spojená se severoirským konfliktem. Pochází z katolické rodiny, která odmítala nadvládu Britů a přítomnost britské armády v Severním Irsku. "Vyvěsit irskou vlajku byla v těchto letech pozvánka k potížím. Přesto to můj otec dělal. Častokrát se skrýval před policií. Můj strýc byl také hledaný policií kvůli zbraním a útokům," vypráví.

Dnes to ale vidí jinak. Už by nechtěl, aby se násilí vrátilo. "Cizinci nám říkají, abychom tu zeď mezi čtvrtěmi, které oddělují protestanty a katolíky, zbořili. Ale ono to nejde tak rychle. Lidé si musí začít navzájem věřit. Musíme postupovat pomalu. Ale jsem rád, že dnešní mladá generace už nezažívá to, co jsme zažívali my," dodává.