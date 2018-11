před 27 minutami

Britská vláda ve středu podpořila dohodu o odchodu Británie z Evropské unie. Dohoda je podle premiérky Theresy Mayové "tou nejlepší, jaké bylo možné dosáhnout". Znamená to tedy, že nedojde na "divoký" brexit a Británie se s unií rozejde v dobrém? Ve čtvrtek přitom odstoupil britský ministr pro brexit Dominic Raab. Co bude následovat? A co na dohodu říká EU? Projděte si naše přehledné otázky a odpovědi.