Přeskočit na obsah
Benative
30. 5. Ferdinand
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Brennerský průsmyk na hranicích Itálie a Rakouska bude uzavřen kvůli protestní akci

ČTK

Důležitá dálniční dopravní tepna přes rakousko-italský Brennerský průsmyk bude dnes několik hodin uzavřena kvůli protestní akci. Na rakouské straně bude podle agentury DPA pro osobní dopravu uzavírka platit od 11:00 do 19:00 a na italské straně od 10:30 do 20:00.

Brennerský průsmyk.
Brennerský průsmyk.Foto: Reuters
Reklama

Řidiči nákladních automobilů však musí vzhledem k plošným zákazům počítat s omezeními o několik hodin dříve. Problémy v nákladní dopravě se proto očekávají už od brzkého rána.

Trasa přes Brenner je klíčovou spojnicí mezi severní a jižní Evropou a patří k nejvytíženějším v Evropě. Rakouské úřady varovaly, že dnešní uzavírka může způsobit rozsáhlé komplikace a přesměrování dopravy na další alpské přechody.

Související

Protest inicioval starosta obce Gries am Brenner Karl Mühlsteiger, podle něhož obyvatelé údolí Wipptal dlouhodobě trpí nadměrným tranzitním provozem, hlukem a znečištěním.

Brennerský průsmyk, nejníže položený přechod přes Alpy, je od středověku nejrušnější dopravní trasou ze střední a severní Evropy do Itálie a po Brennerské dálnici ročně projede přibližně 14 milionů vozidel. Téměř úplná blokáda trasy údolím Wipptal vedoucí k průsmyku je v době míru velmi neobvyklá, píše DPA.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Various,Kinds,Preserves,Vegetables,And,Mushrooms,In,Glass,Jars.
Various,Kinds,Preserves,Vegetables,And,Mushrooms,In,Glass,Jars.
Various,Kinds,Preserves,Vegetables,And,Mushrooms,In,Glass,Jars.

Největší chyba při fermentaci? Vůbec nezačít, říká odborník

Fermentace je dnes módní slovo. Kimči, kefír, kombucha nebo miso zaplnily regály obchodů i sociální sítě. Zatímco pro někoho jde jen o další gastronomický trend, pro Vláďu Sojku představuje kvašení především cestu k pochopení jídla, mikroorganismů i vlastní kuchyně. „Každé miso je lepší než žádné miso,“ směje se.

Kateřina Konečná, Evropské volby, EU, KSČM
Kateřina Konečná, Evropské volby, EU, KSČM
Kateřina Konečná, Evropské volby, EU, KSČM

Komunisté budou na neveřejném sjezdu v Praze volit nástupce Konečné

Komunisté v sobotu budou na neveřejném sjezdu v Praze volit nového předsedu. Z jejich čela odchází europoslankyně Kateřina Konečná. Stranu se jí nepodařilo během pěti let, které letos na podzim uplynou od volebního debaklu v roce 2021 a po které byla předsedkyní, vrátit do sněmovních lavic.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama