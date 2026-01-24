Přeskočit na obsah
Benative
24. 1. Milena
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Brazilský prezident kritizuje Radu míru. Chce si vytvořit vlastní OSN, obviňuje Trumpa

ČTK

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva obvinil amerického prezidenta Donalda Trumpa, že se pokouší vytvořit novou Organizaci spojených národů (OSN), jejímž jediným vůdcem by byl on sám. Reagoval tak na Trumpův návrh na zřízení Rady míru, uvedla agentura AFP.

Bývalý brazilský prezident Luiz Inacio Lula da Silva
Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva vůči Trumpovi zase přitvrdil.Foto: Reuters
Reklama

Místo toho, aby se snažil reformovat OSN, dělá to, že navrhuje vytvořit novou OSN, kde bude jediným pánem, řekl Lula v projevu. Přitvrdil tak svůj tón vůči Trumpovi poté, co se usmířili po sporu o cla.

Trump oficiálně zahájil činnost své Rady míru ve čtvrtek v rámci Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Rada míru má být podle představ Trumpa mezinárodní organizací, která pomůže zprostředkovat a monitorovat příměří, organizovat bezpečnostní opatření a koordinovat obnovu v místech zpustošených válkou. Podle Trumpa se bude rada nejprve zabývat Pásmem Gazy a poté by se měla věnovat řešení dalších konfliktů.

Související

Agentura Reuters dříve uvedla, že Trump se má stát prvním a zároveň doživotním předsedou Rady míru a rozhodovat o zemích, které do ní budou přizvány. Podle návrhu charty by měl být za stálé členství vybírán poplatek ve výši jedné miliardy dolarů (skoro 21 miliard korun); jako bezplatné je nabízeno členství na tři roky.

Trumpovo pozvání přidat se k této iniciativě zatím přijalo jen několik málo zemí z celkem asi pěti desítek, které Bílý dům oslovil. Mezi ně patří třeba Izrael, Ázerbájdžán, Vietnam, Kazachstán, Uzbekistán, Bělorusko, Argentina, Maroko, Spojené arabské emiráty či Bahrajn. Podle amerického prezidenta podpis připojili zástupci 59 států, podle agentury AP se však ustavující ceremonie v Davosu zúčastnilo kromě Trumpa jen 19 činitelů. Ze zemí Evropské unie se k radě připojily pouze Maďarsko a Bulharsko.

Reklama
Reklama

Česká republika dostala pozvání ke členství v radě ve čtvrtek. Premiér Andrej Babiš novinářům řekl, že Česko ohledně svého členství v Radě míru vyčká i na postoje spojenců v EU a Severoatlantické alianci. Ministr zahraničí Petr Macinka v pondělí, tedy předtím, než ČR obdržela oficiální pozvánku, novinářům řekl, že inzerovaná cena je pro možnosti českého státního rozpočtu asi nemyslitelná.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Šárecké podzemí postavili nacisté. Dnes tam žijí netopýři.
Šárecké podzemí postavili nacisté. Dnes tam žijí netopýři.
Šárecké podzemí postavili nacisté. Dnes tam žijí netopýři.

Tajemství Divoké Šárky: nacisté tam budovali pevnost, vězně po práci popravili

Jen pár metrů od tramvajové točny v pražské Divoké Šárce začíná jiný svět. Svět betonu a zapomenutých tragédií. Pod šáreckými skalami se táhnou stovky metrů chodeb, které tam vybudovali nacisté v roce 1943. Neměl to být jen úkryt, ale záložní mozek ruzyňského letiště. Pevnost, ze které chtěli Němci ovládat nebe nad Prahou. Dnes jsou tajuplné prostory domovem netopýrů.

Reklama
Studentka vojenské akademie Maura Murray na fotografii v galauniformě West Point během oficiální události před svým zmizením v únoru 2004.
Studentka vojenské akademie Maura Murray na fotografii v galauniformě West Point během oficiální události před svým zmizením v únoru 2004.
Studentka vojenské akademie Maura Murray na fotografii v galauniformě West Point během oficiální události před svým zmizením v únoru 2004.

Policie našla jen prázdný vůz. Příběh studentky, která záhadně zmizela uprostřed lesů

Únorový večer roku 2004 navždy změnil životy rodiny Murrayových ze Spojených států. Jednadvacetiletá Maura Murrayová havarovala na odlehlé silnici v Bílých horách. Přestože policie dorazila na místo za necelých dvacet minut, po řidičce nezůstala jediná stopa. Případ zůstává i po více než dvou desetiletích nevyřešený - a otázka, kam Maura zmizela, stále visí ve vzduchu.

Reklama
Reklama
Reklama