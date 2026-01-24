Brazilský prezident kritizuje Radu míru. Chce si vytvořit vlastní OSN, obviňuje Trumpa

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva obvinil amerického prezidenta Donalda Trumpa, že se pokouší vytvořit novou Organizaci spojených národů (OSN), jejímž jediným vůdcem by byl on sám. Reagoval tak na Trumpův návrh na zřízení Rady míru, uvedla agentura AFP.
Místo toho, aby se snažil reformovat OSN, dělá to, že navrhuje vytvořit novou OSN, kde bude jediným pánem, řekl Lula v projevu. Přitvrdil tak svůj tón vůči Trumpovi poté, co se usmířili po sporu o cla.
Trump oficiálně zahájil činnost své Rady míru ve čtvrtek v rámci Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Rada míru má být podle představ Trumpa mezinárodní organizací, která pomůže zprostředkovat a monitorovat příměří, organizovat bezpečnostní opatření a koordinovat obnovu v místech zpustošených válkou. Podle Trumpa se bude rada nejprve zabývat Pásmem Gazy a poté by se měla věnovat řešení dalších konfliktů.
Agentura Reuters dříve uvedla, že Trump se má stát prvním a zároveň doživotním předsedou Rady míru a rozhodovat o zemích, které do ní budou přizvány. Podle návrhu charty by měl být za stálé členství vybírán poplatek ve výši jedné miliardy dolarů (skoro 21 miliard korun); jako bezplatné je nabízeno členství na tři roky.
Trumpovo pozvání přidat se k této iniciativě zatím přijalo jen několik málo zemí z celkem asi pěti desítek, které Bílý dům oslovil. Mezi ně patří třeba Izrael, Ázerbájdžán, Vietnam, Kazachstán, Uzbekistán, Bělorusko, Argentina, Maroko, Spojené arabské emiráty či Bahrajn. Podle amerického prezidenta podpis připojili zástupci 59 států, podle agentury AP se však ustavující ceremonie v Davosu zúčastnilo kromě Trumpa jen 19 činitelů. Ze zemí Evropské unie se k radě připojily pouze Maďarsko a Bulharsko.
Česká republika dostala pozvání ke členství v radě ve čtvrtek. Premiér Andrej Babiš novinářům řekl, že Česko ohledně svého členství v Radě míru vyčká i na postoje spojenců v EU a Severoatlantické alianci. Ministr zahraničí Petr Macinka v pondělí, tedy předtím, než ČR obdržela oficiální pozvánku, novinářům řekl, že inzerovaná cena je pro možnosti českého státního rozpočtu asi nemyslitelná.
ŽIVĚPo ruských nočních útocích je na Ukrajině přes milion lidí bez elektřiny
Po ruských nočních útocích je na Ukrajině více než 1,2 milionu lidí bez dodávek elektřiny. Uvedl to v sobotu ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba. V Kyjevě se v důsledku útoků podle starosty Vitalije Klička ocitlo téměř 6000 budov bez dodávek tepla.
Tajemství Divoké Šárky: nacisté tam budovali pevnost, vězně po práci popravili
Jen pár metrů od tramvajové točny v pražské Divoké Šárce začíná jiný svět. Svět betonu a zapomenutých tragédií. Pod šáreckými skalami se táhnou stovky metrů chodeb, které tam vybudovali nacisté v roce 1943. Neměl to být jen úkryt, ale záložní mozek ruzyňského letiště. Pevnost, ze které chtěli Němci ovládat nebe nad Prahou. Dnes jsou tajuplné prostory domovem netopýrů.
Zabíjí voda i krokodýli. Nebezpeční plazi se při povodni dostali až k domům
Poté, co vydatné deště a povodně postihly Mosambik a další státy jižní Afriky, varují úřady v zaplavených městech a obcích před výskytem krokodýlů. Při záplavách v zemi zahynulo nejméně 13 lidí, tři z nich podle agentury AP usmrtili právě tito plazi.
Policie našla jen prázdný vůz. Příběh studentky, která záhadně zmizela uprostřed lesů
Únorový večer roku 2004 navždy změnil životy rodiny Murrayových ze Spojených států. Jednadvacetiletá Maura Murrayová havarovala na odlehlé silnici v Bílých horách. Přestože policie dorazila na místo za necelých dvacet minut, po řidičce nezůstala jediná stopa. Případ zůstává i po více než dvou desetiletích nevyřešený - a otázka, kam Maura zmizela, stále visí ve vzduchu.