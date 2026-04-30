Brazilský Kongres snížil exprezidentu Bolsonarovi původně 27letý trest

Brazilský Kongres snížil bývalému prezidentovi Jairu Bolsonarovi původně 27letý trest vězení. Podle agentury AP ale není jasné, jakou dobu si bude muset konzervativní politik odsouzený za plánování pokusu o puč odpykat. Navíc je pravděpodobné, že posledním krokem Kongresu se bude zabývat nejvyšší soud.
Brazilský Kongres, v němž mají konzervativci většinu, už loni v prosinci schválil návrh zákona o snížení trestu, a to až na dva roky a čtyři měsíce. Nynější levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva pak návrh zákona vetoval, ale Kongres jeho veto přehlasoval.
Kongres by čtvrtečním rozhodnutím podle analytiků mohl nyní 71letému Bolsonarovi trest snížit až o 20 let. Bývalý prezident trest nastoupil loni v listopadu, v současnosti je v domácím vězení.
Nový zákon snižuje trestní sazby za některé činy, včetně těch, které se týkají demokratického právního státu a řízení převratu. Podle AP by nynější krok Kongresu mohl pomoci i těm Bolsonarovým stoupencům, kteří byli odsouzeni za podobné činy.
Lula se v říjnu bude ucházet o znovuzvolení, přičemž hlavním soupeřem mu má být jeden z exprezidentových synů, senátor Flávio Bolsonaro.
Jair Bolsonaro, který stál v čele Brazílie od ledna 2019 do konce roku 2022, se v lednu 2023 spolu s dalšími snažil zabránit v nástupu do prezidentského úřadu Lulovi, který jej ve volbách porazil. Tehdejší prezident odmítal výsledky uznat a přiživoval protesty v ulicích, které vyvrcholily tím, že několik tisíc demonstrantů 8. ledna 2023 vtrhlo do budov parlamentu, prezidentského úřadu a nejvyššího soudu v brazilské metropoli.
Plán však selhal, protože Bolsonarovi spojenci nedokázali získat podporu od armádních špiček. Bolsonaro opakovaně popřel jakékoliv pochybení a tvrdí, že je politicky pronásledován.
Brazilský federální volební soud v červnu 2023 rozhodl, že Bolsonaro zneužil své pravomoci, když zpochybňoval důvěryhodnost elektronického volebního systému pro prezidentské volby. Loni v září pak nejvyšší soud shledal Bolsonara vinným z pokusu o státní převrat a rozvrácení demokracie v zemi po porážce ve volbách a uložil mu trest 27 let a tři měsíce odnětí svobody. Trestu čelí například i jeho bývalý ministr spravedlnosti Anderson Torres, který byl odsouzen ke 24 letům vězení.
Nehoda kamionu s herbicidy zastavila provoz na D1. Hasiči zasahovali ve speciálních oblecích
Nehoda kamionu a osobního vozu zastavila ve čtvrtek odpoledne v Ostravě na šest hodin provoz na dálnici D1 ve směru na Polsko. Informoval o tom mluvčí moravskoslezské policie Jan Segsulka. Jeden řidič utrpěl těžká zranění, vrtulník ho přepravil do nemocnice. Z nákladního vozu, který převážel herbicidy, tedy chemické látky určené k hubení plevele, se vysypal náklad.
Ne každý rok mohou zamilované páry dodržet prvomájovou tradici a políbit se pod rozkvetlou třešní. Na vině je časný příchod jara, kdy stromy odkvetou ještě před začátkem měsíce. Meteorologové nyní vyřkli letošní verdikt.
Navzdory konfliktu na Blízkém východě se íránská fotbalová reprezentace zúčastní nadcházejícího mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě. Řekl to prezident Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Gianni Infantino při dnešním zahájení kongresu FIFA ve Vancouveru. Ujistil, že Írán odehraje tři zápasy v základní skupině v USA, jak bylo v plánu.
Čeští hokejisté vstoupili do Českých her (Fortuna Hockey Games) v Českých Budějovicích vítězstvím nad Finskem 3:2 a vyhráli i pátý zápas v přípravě na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku.
Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford v příštích dnech vypluje z Blízkého východu a vydá se zpět do Spojených států. Sníží se tím vojenská přítomnost Američanů v regionu v době války s Íránem. S odvoláním na americké představitele to napsal deník The Washington Post (WP). Návrat je očekávanou úlevou pro zhruba 4500 námořníků, kteří na lodi strávili deset měsíců.