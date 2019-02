Brazilský exprezident Lula dostal dalších 12 let za korupci

Někdejší brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva, který si odpykává dvanáct let za korupci, dostal ve středu za stejný zločin a praní špinavých peněz další podobně dlouhý trest. Soud jej v souvislosti s největším korupčním skandálem v historii země uznal vinným v případě rekonstrukce jeho venkovského sídla, kterou pro něj dělaly firmy zapletené do systému přidělování státních zakázek za úplatky. Informovala o tom agentura AFP.

Třiasedmdesátiletý levicový politik nastoupil do vězení loni poté, co mu odvolací soud zvýšil na více než 12 let původní devítiletý trest za to, že přijal od jedné ze stavebních firem luxusní byt jako úplatek. Soudkyně Gabriela Hardtová ve středu dala za pravdu prokuratuře, že i rekonstrukce další z Lulových nemovitostí stejnou skupinou OAS proběhla jako protislužba v rámci zmíněné korupční aféry.

Podle AFP se celý trest přičte k tomu původnímu, neboť jejich součet nepřekračuje 30 let, které jsou maximální hranicí pro pobyt v brazilském vězení.

Exprezident vinu popírá a očekává se, že se stejně jako v prvním případě odvolá. Ani v předchozí kauze ještě nevyužil všechny možnosti, což však nemá vliv na jeho pobyt za mřížemi.

Lula, který stál v čele Brazílie od ledna 2003 do ledna 2011 a dodnes se těší široké oblibě díky sociálním programům, které pozvedly z bídy miliony obyvatel, se loni pokoušel navzdory trestu kandidovat na prezidenta a podle průzkumů byl jasným favoritem. Soud mu však účast ve volbách znemožnil a jeho náhradníka Fernanda Haddada s přehledem porazila současná hlava státu Jair Bolsonaro.