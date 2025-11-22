Zahraničí

Brazilská policie zatkla odsouzeného exprezidenta Bolsonara, chystal se prý uprchnout

Brazilská policie v sobotu ráno zatkla exprezidenta Jaira Bolsonara, sdělili jeho právníci agentuře Reuters. Podle agentury AP zadržení exprezidenta nařídil soud se zdůvodněním, že Bolsonaro plánoval útěk jen několik dní před svým nástupem do vězení.
Sedmdesátiletý brazilský exprezident Jair Bolsonaro obvinění z pokusu o puč odmítá a tvrdí, že je obětí politické perzekuce.
Bolsonara v září soud poslal na 27 let za mříže za pokus o převrat a dosud byl kvůli svému zdravotnímu stavu v domácím vězení. Odvolání nejvyšší soud zamítl, a podle agentury AP tak Bolsonara v příštích dnech čekal nástup do vězení.

Soudce nejvyššího soudu Alexandre de Moraes, který preventivní zatčení nařídil, uvedl, že elektronický náramek, který Bolsonaro měl od 18. července, byl v noci na sobotu poškozen.

"Údaje dokládají, že se odsouzený pokusil odstranit sledovací zařízení na kotníku, aby mohl uprchnout, k čemuž by mu pomohl zmatek způsobený demonstrací zorganizovanou jeho synem," uvedl soudce. Podle něj mohl mít Bolsonaro v úmyslu uprchnout na jednu z ambasád v blízkosti svého bydliště a požádat o politický azyl. De Moraes dále uvedl, že Bolsonaro by měl být zatčen bez použití pout a bez jakékoli mediální pozornosti. O nařízení k preventivnímu zatčení exprezidenta bude nejvyšší soud hlasovat v pondělí při mimořádné schůzi, uvedla agentura AP.

Bolsonaro, který stál v čele Brazílie od ledna 2019 do konce roku 2022, se před třemi lety spolu s dalšími snažil zabránit v nástupu do prezidentského úřadu levicovému politikovi Luizi Ináciovi Lulovi da Silva, který ho ve volbách porazil. Tehdejší prezident odmítal výsledky uznat a přiživoval protesty v ulicích, které vyvrcholily tím, že několik tisíc demonstrantů 8. ledna 2023 vtrhlo do budov parlamentu, prezidentského úřadu a nejvyššího soudu v brazilské metropoli.

Od letošního srpna byl sedmdesátiletý bývalý prezident v domácím vězení, v září mu lékaři diagnostikovali rakovinu kůže.

 
