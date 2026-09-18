Brazilská policie zadržela podezřelého z 16 vražd. Tvrdí, že jich spáchal 80

Brazilská policie v pátek oznámila, že zadržela muže podezřelého z nejméně 16 vražd spáchaných od května. Podezřelý byl v době zatčení převlečený za ženu a nesl v náručí dítě. Při výslechu uvedl, že se podílel na 80 vraždách, napsala agentura AFP.
Podezřelý byl zatčen minulou neděli po 30hodinovém pátrání ve státě Paraíba v severovýchodní Brazílii. Byl oblečen v dámských šatech a na hlavě měl paruku. Místní média uvedla, že dítě, které měl u sebe, s ním nebylo nijak příbuzné. Policie však o stavu dítěte ani jeho původu podrobnosti nezveřejnila.
"Ačkoli podezřelý tvrdil, že se podílel na 80 vraždách, policie ho spojila s 16 vraždami v této oblasti, z nichž se k 11 při výslechu přiznal," sdělila policie AFP. Totožnost obětí ani podrobnosti o vraždách nebyly zveřejněny.
Podezřelý se před několika týdny vyhnul pokusu o zatčení po střetu s bezpečnostními silami. Ty ho považují za člena "mimořádně násilné" zločinecké skupiny. Ve videozáznamu z výslechu, který AFP získala, však uvedl, že jednal sám, a popřel jakékoli vazby na organizovaný zločin.
Namísto toho tvrdil, že všechny jeho oběti měly vazby na kriminální svět a že se rozhodl vzít spravedlnost do vlastních rukou v reakci na výhrůžky vůči sobě a své rodině.
"Nikdy jsem neútočil na žádného otce rodiny, matku ani pracujícího člověka," uvedl podezřelý a popřel, že by byl psychopat. Řekl také, že spáchal první vraždu ve 13 letech.
Při předchozím pokusu o zatčení zabavily úřady neprůstřelné vesty, pažbu samopalu a přes 100 nábojů, k jejichž vlastnictví se při výslechu přiznal.
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