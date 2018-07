"Největší samotář na světě." Kamera zachytila posledního člena izolovaného kmene v Amazonii

Na videu je vidět polonahý muž s vlasy dlouhými až ke kolenům, jak se snaží sekyrou porazit strom. Je mu kolem 50 let, zhruba od poloviny 90. let žije sám.

Brasília - Brazilská státní organizace pro domorodé kmeny zveřejnila video indiána, který je podle ní posledním příslušníkem jednoho kmene a v amazonském pralese žije už přes 20 let bez kontaktu s jinými lidmi.

Informoval o tom španělský deník ABC, který ho označil za "zřejmě největšího samotáře na světě". Podle brazilské Národní nadace pro indiány (Funai) se muž těší viditelně dobrému zdraví.

Na videu je vidět polonahý muž s vlasy dlouhými až ke kolenům, jak se snaží sekyrou porazit strom. Podle Funai je mu kolem 50 let a sám žije asi od poloviny 90. let. Brazilská nadace ho označuje za posledního příslušníka "kmene děr", podle děr, které tento kmen a nyní už jen tento muž dělají do země, aby do nich ulovili zvěř, například opice. Muž žije v chatrči a kromě lovu zvěře také pěstuje kukuřici či brambory.

Zaměstnanci nadace Funai se muže nesnaží kontaktovat, protože si myslí, že mu život v pralese o samotě takto vyhovuje. Pouze mu nechávají na místech, jimiž chodí, semínka plodin či nástroje, které by mohl potřebovat. Žije na území asi 8000 hektarů chráněného území v povodí řeky Tanaru v západobrazilském státě Rondonia.

Neřízená kolonizace v oblastech Amazonie v 80. letech minulého století stála život řadu příslušníků tamních domorodých kmenů. Podle Funai je v Brazílii zhruba 70 izolovaných indiánských kmenů, které žijí v amazonských státech Acre, Amazonas, Mato Grosso, Roraima, Rondonia a Maranhao. Ne všechny tyto kmeny ale byly dosud zahlédnuty.

Na celém světě žije podle odhadu britské nevládní organizace Survival International asi stovka izolovaných kmenů, zejména v Jižní Americe, jižní Asii a v Oceánii.