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Zahraničí

Brazílie volí prezidenta. O vítězství se utkají Lula a Bolsonaro

ČTK
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V Brazílii v neděli začaly volby prezidenta, který největší latinskoamerickou zemi povede v příštích čtyřech letech. Šanci na vítězství mezi více než desítkou kandidátů mají současný levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva a jeho ideologický protějšek, pravicový senátor Flávio Bolsonaro.

An image of Brazilian territory and the phrase “Brazil is a democracy, election without Trump” (o Brasil e uma democracia, eleicao e sem Trump) are projected on a building
Na budovu je promítán obraz brazilského území a nápis „Brazílie je demokracie, volby bez Trumpa“ (o Brasil e uma democracia, eleicao e sem Trump) jako protest před všeobecnými volbami ve čtvrti Santa Cecilia v brazilském São Paulu, 2. října 2026.Foto: REUTERS – Amanda Perobelli
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K volbám může jít na 160 milionů voličů. Očekává se, že nikdo nezíská přes 50 procent hlasů, a o hlavě státu se rozhodne až ve druhém kole 25. října.

Když v neděli v Riu de Janeiro odevzdával svůj hlas, Bolsonaro podle agentury AFP prohlásil, že hodlá brazilský lid osvobodit. „Brazílie potřebuje změnu, Brazílie už nebude trpět tak vysoké daně, tolik zavražděných žen, tolik politického pronásledování,“ prohlásil senátor před novináři. Vyjádřil přesvědčení, že zvítězí už v prvním kole.

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Brazílie volí mezi demokracií a barbarstvím, prohlásil Lula da Silva po hlasování ve městě São Bernardo do Campo poblíž Sao Paula. „Lid si bude muset vybrat mezi posílením demokracie a barbarstvím, mezi pokrokem a zpátečnictvím,“ řekl podle AFP.

Prezidentem je Lula da Silva od ledna 2023 a v čele Brazílie stál už od ledna 2003 do konce roku 2010. Tehdy byl považován za nejoblíbenějšího prezidenta v historii země, mimo jiné proto, že sociálními programy dostal miliony Brazilců z bídy. Také on vyšel z chudých poměrů, střední školu nedokončil, aby pomohl uživit své sourozence, a kariéru pak začínal jako odborářský lídr.

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Prezident, který 27. října oslaví 81. narozeniny, podle agentury AP tvrdí, že se chce dožít 120 let. Letos zveřejňoval videa z posilovny, jimiž se snažil rozptýlit obavy voličů ohledně svého věku a fyzické kondice.

Pětačtyřicetiletý Bolsonaro vystudoval práva, už v 21 letech byl zvolen poslancem regionálního parlamentu a od roku 2019 je federálním senátorem. V kampani slíbil, že bude pokračovat v politice svého krajně pravicového otce Jaira Bolsonara. Ten si nyní v domácím vězení odpykává trest 27 let za pokus o převrat, jehož se podle soudu dopustil tím, že se snažil zabránit Lulovi v nástupu do úřadu prezidenta poté, co ho levicový politik porazil ve volbách v říjnu 2022. Flávio Bolsonaro slibuje mimo jiné radikální škrty v rozpočtu, snížení daní či tvrdý boj proti kriminalitě.

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Volební místnosti se otevřely v osm ráno místního času (13:00 SELČ) a zavřou se v 17:00 místního času (22:00 SELČ). Výsledky by měly být známy už v noci na pondělí, jelikož Brazilci volí od roku 1996 elektronicky. Do uren nevhazují papírové lístky, ale kandidáta či stranu vybírají na malých přístrojích, kde se jim zobrazí i fotografie daného uchazeče, funkce, na niž kandiduje, a jeho politická strana.

Kromě prezidenta volí v neděli Brazilci i viceprezidenta, všechny poslance, třetinu horní komory parlamentu a guvernéry všech států brazilské federace.

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