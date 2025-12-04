Zahraničí

Bratři utopili sestru v bažině. Brutální vraždu ze cti měl nařídit jejich otec

Fabian Blažek Fabian Blažek
před 2 hodinami
Dvěma bratrům ze Sýrie hrozí v Nizozemsku až 25 let ve vězení za brutální vraždy mladší sestry, kterou měl nařídit jejich otec. Osmnáctiletá Ryan Al Najjarová totiž měla přítele a údajně si nadměrně osvojila západní zvyky. Její tělo bylo nalezeno loni v květnu v bažině nedaleko Amsterdamu. Nizozemská prokuratura případ vyšetřuje jako vraždu ze cti.
Fotka Ryan Al Najjarové. Snímek zveřejnila nizozemská policie.
Fotka Ryan Al Najjarové. Snímek zveřejnila nizozemská policie. | Foto: Nizozemská policie

Popudem k vraždě mělo být video na sociální síti TikTok, na kterém se Ryan objevila nalíčená a bez muslimského šátku. To mělo pobouřit jejího otce Khalida natolik, že nařídil svým synům, aby jejich sestru odvezli na odlehlé místo a zavraždili ji.  

Ryan měla také poškodit dobré jméno rodiny tím, že měla přítele a chovala se podle západních zvyklostí, uvedli podle médií nizozemští vyšetřovatelé. 

Související

V Pákistánu muž zastřelil 16letou dceru. Nechtěla smazat svůj účet na TikToku

pákistánský policista

Třiadvacetiletý Mohamed Al Najjar a jeho 25letý bratr Muhanad tak svoji mladší sestru loni v květnu na příkaz otce naložili do auta a utopili v bažině asi 40 kilometrů za Amsterdamem. Měla svázané ruce a nohy.

Vyšetřovatelé případ označili jako vraždu ze cti a podezírají jak otce, tak oba bratry zabité dívky. Kdo přímo dívku zavraždil, není jasné, kriminalisté našli za dívčinými nehty otcovu DNA, což naznačuje, že se před smrtí bránila. 

Otec prchnul do Sýrie, bratrům hrozí vězení

Její tělo našel náhodný kolemjdoucí šest dní poté, co Ryan zmizela z rodinného domu v obci Joure. Krátce poté policie zadržela oba starší bratry Mohameda a Muhanada, kteří jsou od té doby ve vazbě. 

Související

Za loňský útok nožem v Mannheimu dostal Afghánec doživotní trest vězení

Trial verdict of the fatal stabbing at anti-Islam rally in Mannheim, in Stuttgart-Stammheim

Státní prokurátor pro ně žádá až 25 let vězení. Soud by měl vynést rozsudek začátkem příštího roku. 

Otec Khaled, který měl vraždu nařídit, uprchnul krátce poté do Sýrie. Tam se podle spekulací nizozemských médií znovu oženil. Dostat ho zpět do země před nizozemský soud je v tuto chvíli skoro nemožné.

Nizozemsko nemá žádný právní způsob, jak otce dostat zpátky před soud. "Možnosti spolupráce se Sýrií nejsou v současné době k dispozici," uvedlo nizozemské ministerstvo spravedlnosti. Trestní orgány potřebné pro tuto spolupráci v Sýrii v tuto chvíli podle něj nefungují. 

Tuto informaci nicméně popřelo syrské ministerstvo spravedlnosti s tím, že vydávání osob bylo po pádu režimu Bašára Asada obnoveno. Sýrie údajně poskytne nezbytnou právní pomoc, pokud o to Nizozemsko zažádá. Zatím údajně žádná žádost nepřišla. 

 
Mohlo by vás zajímat

NATO kvůli hrozbám převede severské státy pod velitelství v USA

NATO kvůli hrozbám převede severské státy pod velitelství v USA

Mocní hosté, mladé oběti: Nové záběry z Epsteinova karibského "ráje"

Mocní hosté, mladé oběti: Nové záběry z Epsteinova karibského "ráje"
19 fotografií

Rusko maže moderní Ukrajinu z mapy „tradičním“ způsobem. Expertka vysvětluje proč

Rusko maže moderní Ukrajinu z mapy „tradičním“ způsobem. Expertka vysvětluje proč

Uniklé telefonáty mocných: USA zradí Ukrajinu. Musíme chránit Zelenského

Uniklé telefonáty mocných: USA zradí Ukrajinu. Musíme chránit Zelenského
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Nizozemsko vražda islám Sýrie soud

Právě se děje

před 13 minutami
"Bude to vyvolávat spory. Ostudné kolo pojede znova," říká expert k Babišově řešení

"Bude to vyvolávat spory. Ostudné kolo pojede znova," říká expert k Babišově řešení

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se vzdá holdingu Agrofert, uvedl to na sociálních sítích.
Aktualizováno před 14 minutami
Prezident Pavel jmenuje Babiše premiérem v úterý 9. prosince

ŽIVĚ
Prezident Pavel jmenuje Babiše premiérem v úterý 9. prosince

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 34 minutami
Budoucí opozice vítá Babišovo oznámení, naplnění podle nich je nutné kontrolovat

Budoucí opozice vítá Babišovo oznámení, naplnění podle nich je nutné kontrolovat

"Je dobře, že Andrej Babiš konečně představil nějaké řešení střetu zájmů. Snad alespoň tentokrát dodrží, co veřejnosti slíbil," sdělil Petr Fiala.
před 48 minutami
Krásné gesto z biatlonu obletělo svět sportu. Slovinský hrdina pobavil vysvětlením

Krásné gesto z biatlonu obletělo svět sportu. Slovinský hrdina pobavil vysvětlením

Kromě dramatických klání na trati i na střelnici zatím úvodní štace Světového poháru v biatlonu ve švédském Östersundu nabídla málo vídané gesto fair
Aktualizováno před 1 hodinou
Vzdám se Agrofertu, oznámil Babiš. Holding se mu nevrátí ani po odchodu z politiky

Vzdám se Agrofertu, oznámil Babiš. Holding se mu nevrátí ani po odchodu z politiky

Akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor.
Aktualizováno před 1 hodinou
NATO kvůli hrozbám převede severské státy pod velitelství v USA

ŽIVĚ
NATO kvůli hrozbám převede severské státy pod velitelství v USA

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Nejde nám o válku, říkají fanoušci. Snaží se zrušit hokejovou baráž přes ÚOHS

Nejde nám o válku, říkají fanoušci. Snaží se zrušit hokejovou baráž přes ÚOHS

Spolek za přímý postup do hokejové extraligy se rozhodl podat podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).
Další zprávy