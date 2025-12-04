Bratři utopili sestru v bažině. Brutální vraždu ze cti měl nařídit jejich otec

Popudem k vraždě mělo být video na sociální síti TikTok, na kterém se Ryan objevila nalíčená a bez muslimského šátku. To mělo pobouřit jejího otce Khalida natolik, že nařídil svým synům, aby jejich sestru odvezli na odlehlé místo a zavraždili ji.
Ryan měla také poškodit dobré jméno rodiny tím, že měla přítele a chovala se podle západních zvyklostí, uvedli podle médií nizozemští vyšetřovatelé.
Třiadvacetiletý Mohamed Al Najjar a jeho 25letý bratr Muhanad tak svoji mladší sestru loni v květnu na příkaz otce naložili do auta a utopili v bažině asi 40 kilometrů za Amsterdamem. Měla svázané ruce a nohy.
Vyšetřovatelé případ označili jako vraždu ze cti a podezírají jak otce, tak oba bratry zabité dívky. Kdo přímo dívku zavraždil, není jasné, kriminalisté našli za dívčinými nehty otcovu DNA, což naznačuje, že se před smrtí bránila.
Otec prchnul do Sýrie, bratrům hrozí vězení
Její tělo našel náhodný kolemjdoucí šest dní poté, co Ryan zmizela z rodinného domu v obci Joure. Krátce poté policie zadržela oba starší bratry Mohameda a Muhanada, kteří jsou od té doby ve vazbě.
Státní prokurátor pro ně žádá až 25 let vězení. Soud by měl vynést rozsudek začátkem příštího roku.
Otec Khaled, který měl vraždu nařídit, uprchnul krátce poté do Sýrie. Tam se podle spekulací nizozemských médií znovu oženil. Dostat ho zpět do země před nizozemský soud je v tuto chvíli skoro nemožné.
Nizozemsko nemá žádný právní způsob, jak otce dostat zpátky před soud. "Možnosti spolupráce se Sýrií nejsou v současné době k dispozici," uvedlo nizozemské ministerstvo spravedlnosti. Trestní orgány potřebné pro tuto spolupráci v Sýrii v tuto chvíli podle něj nefungují.
Tuto informaci nicméně popřelo syrské ministerstvo spravedlnosti s tím, že vydávání osob bylo po pádu režimu Bašára Asada obnoveno. Sýrie údajně poskytne nezbytnou právní pomoc, pokud o to Nizozemsko zažádá. Zatím údajně žádná žádost nepřišla.