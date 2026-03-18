Bratr Babišovy poradkyně a „přítelkyně Ruska“ vymáhá dluhy v Moskvě

Minulost nové poradkyně premiéra pro svobodu slova Natálie Vachatové vyvolává otázky. Před lety na sociálních sítích hájila ruské postoje k anexi Krymu a kritizovala česká média za „protiruský“ pohled. Do veřejné debaty se nyní vrací i její starší výroky, vazby na proruské prostředí a podnikání jejího bratra v Rusku.
Když před dvanácti lety Rusko nelegálně anektovalo ukrajinský poloostrov Krym, byla Natálie Vachatová aktivní členkou facebookové skupiny Přátelé Ruska v České republice.
Podle příspěvků, které se ve skupině – ve které Vachatová dnes už není – dochovaly, tehdy kritizovala, že veřejnoprávní Česká televize nevysílá tiskovou konferenci ruského ministerstva obrany namísto projevu toho času amerického prezidenta Baracka Obamy.
„… nejen, že nevysílala tiskovou konferenci Ministerstva obrany RF a neinformovala o ní, ale vysílá v přímém přenosu zbytečný projev Baracka Obamy, který v podstatě nic nového nepřinesl,“ opřela se do televize.
Média v posledních dnech připomněla také další příspěvky, například ohledně událostí na Majdanu či rozhovory pro sankcionovaný Sputnik.
„Je škoda, že Putin na podzim podcenil Majdan, zřejmě kvůli pořádání olympiády. Možná by k tomu nedošlo, kdyby ruské tajné složky včas odhalily blížící se hrozbu. Ale tak to jsou ‚kdyby‘, která nemají v přítomnosti už žádný smysl,“ napsala například v srpnu 2014 podle webu Novinky.cz.
V lednu tohoto roku se Vachatová stala poradkyní premiéra Andreje Babiše pro svobodu slova – a ve zmíněné skupině její zvolení do funkce rezonovalo. „V roce 2020 odsoudila starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře za demontáž pomníku maršála Ivana Koněva. V roce 2021 kandidovala do parlamentu s heslem o odchodu České republiky z Evropské unie,“ připomněl ji zakladatel skupiny, právník a proruský aktivista Jiří Vyvadil.
Kdo je Natálie Vachatová?
Natálie Vachatová se v 80. letech narodila na Ukrajině do rodiny volyňských Čechů. Žila ve vesnici, kterou po výbuchu v několik desítek kilometrů vzdálené jaderné elektrárně Černobyl zasáhl radioaktivní mrak, a i proto se těsně po pádu komunismu rozhodli odjet do Československa.
„Ačkoli jsme se narodili s bratrem na Ukrajině, tak národnost i občanství máme české, protože jsme byli považováni za Čechy,“ popsala pro slovenské internetové rádio Slobodný vysielač, jak v minulých dnech připomněl Hlídací pes.
V Česku vystudovala a po studiu pracovala v řadě soukromých společností, její profil na profesní sociální síti LinkedIn přibližuje i konkrétní pozice: manažerka, tlumočnice, tvůrkyně obsahu, moderátorka, ředitelka projektů či koučka.
Ve veřejném prostoru ale nejvíc zaujala tím, že od roku 2014 několikrát kandidovala do různých voleb (nikdy ale nebyla zvolena). Do prosince 2025 pak působila jako analytička ve Společnosti pro obranu svobody projevu (SOSP).
Ta o sobě na svých webových stránkách tvrdí, že jejím cílem je „medializovat důležitost svobody projevu mezi širokou veřejností, vysvětlovat její význam pro udržení občanských svobod a pluralitní demokracie, upozorňovat na nejčastější cenzurní témata, největší cenzurní hrozby a navrhovat možná řešení včetně legislativních“.
Přestože společnost – a její bývalá analytička – bojují proti cenzuře, dánsko-český film Pan Nikdo proti Putinovi o učiteli z ruského města Karabaš (který v noci na pondělí získal Oscara za nejlepší dokumentární film) je podle ní protiruský.
V příspěvku na síti X navíc obhаjovala Putinův režim, kde i kremelský mluvčí Dmitrij Peskov přiznal, že je v zemi vojenská cenzura a opozičníky či odpůrce režimu úřady nazývají zahraničními agenty, extremisty či teroristy.
„V Rusku ale většina lidí Putina volí, bez ohledu na to, zda je to propaganda, nebo ne, bez ohledu na to, jak to může kdo vnímat problematicky, to je prostě čistě konstatování reality. Tudíž je v tomto smyslu protiruský,“ napsala Vachatová na X.
Do filmu, který popisuje militarizaci ve škole, kam například chodí přednášet wagnerovci, a také ukazuje, jak ruské ministerstvo školství začalo měnit osnovy a chtělo pravidelně posílat důkazy o „vlastenecké výuce“, se navíc opřela už loni. Tehdy ještě pod hlavičkou svého bývalého zaměstnavatele.
Bratr podniká v Rusku, vymáhá dluhy
Bezpečnostní analytik Roman Máca minulý týden upozornil také na fakt, že bratr Fjodor, o kterém se zmiňovala, od roku 2016 působí v Rusku jako ředitel společnosti „PKO M.B.A. Finance“.
Ta měla za rok 2024 příjmy 2,9 miliardy rublů. Jejich hlavní zdroj? „Pomáháme obnovit rovnováhu zájmů všech účastníků finančního systému a osvobozujeme společnost od dluhových problémů,“ píše firma na svém webu.
Zjednodušeně: vymáhání dluhů.
Do povědomí médií se firma dostala už v roce 2023, když ruská Státní duma projednávala zákaz vymáhání dluhů kvůli rozsáhlým stížnostem na jejich drsné metody. A právě M.B.A. Finance patřila mezi největší hráče na trhu.
„Nejdřív zavolali mému manželovi a on jim vysvětloval. Neposlouchali ho, ale prostě vymáhali peníze tím nejobscénnějším jazykem a výhrůžkami. Pak začali volat mně a od prvních vteřin na mě tlačili, abych provedla urgentní platbu, hned a hned, jinak by to bylo špatné pro všechny,“ stěžovala si na její „služby“ žena na recenzním portále.
„Fjodor Vachata stál u založení společnosti, po mnoho let dohlížel na její klíčové operace a v profesionální komunitě vymáhatelů pohledávek je dobře známý jako jeden z nejzkušenějších profesionálů na ruském finančním trhu,“ popisoval bratra Babišovy poradkyně bývalý ředitel firmy Viktor Vodenko, když mu předával žezlo.
„Jeho znalosti a zkušenosti budou klíčové pro rozvoj podnikání M.B.A. Finance v dnešních náročných ekonomických podmínkách,“ zdůraznil.
Český vymahač dluhů se usadil v Rusku
Podle webu life.ru má Fjodor Vachata dvojí občanství – české a ukrajinské. Zpočátku měl pracovat pro českou mateřskou společnost, ale koncem prvního desetiletí 21. století byl vyslán k otevření ruské pobočky.
„Český vymahač dluhů se usadil v Rusku. Oženil se s Moskvankou a jejich děti navštěvovaly moskevské školy. Zajímavé je, že svým dědicům dal své příjmení, ale jeho žena si ho změnila na naše a v pase se stala Maria Vachatovová,“ hovoří o něm web.
Podle něj se Fjodor nezdá být bohatým mužem. „Jeho sestra, která zůstává v České republice, a je aktivistkou místního euroskeptického hnutí Trikolóra, je mnohem úspěšnější. Bydlí v honosném sídle na břehu Labe v úctyhodném městečku Sedlčánky,“ dodává v textu z roku 2023 life.ru.
Na informaci, že její bratr pracuje v Rusku, Vachatová hned reagovala na sítích.
„Máca přišel na to, že můj bratr se před 16 lety dostal jako zaměstnanec české firmy do Ruska? No to je hrůza hrůzoucí. To je ruská stopa a ohrožení demokracie! A teď zpět k tomu zákonu, nic jste nenašla, jinak byste si mě vychutnala, že? Takže vám vadí transparentnost toků,“ napsala ve čtvrtečním příspěvku na sociální síti X Natálie Vachatová.
Redakce Aktuálně.cz Vachatovou žádala o vyjádření, ta nás ale odkázala na tiskové oddělení Úřadu vlády. Jeho reakci zjišťujeme.
