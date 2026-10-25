Bratislavu povede staronový primátor. S náskokem porazil Ficova ministra

Primátorem slovenské metropole Bratislavy zůstane další čtyři roky Matúš Vallo, který v sobotních volbách získal téměř dvě třetiny hlasů. S velkým náskokem tak zvítězil nad svým hlavním vyzyvatelem, ministrem dopravy Jozefem Rážem (nestraník za stranu Směr-sociální demokracie premiéra Roberta Fica). Informovala o tom dnes slovenská média.
Podle portálu veřejnoprávní Slovenské televize a rozhlasu (STVR) Vallo uvedl, že obyvatelé Bratislavy nechtějí, aby bylo hlavní město spravováno způsobem, jakým Směr-SD spravuje Slovensko.
"Ukázali jsme spolu s koaličními partnery, že spojování má smysl. Tento model zafungoval v Bratislavě a pevně věřím, že za rok zafunguje na celém Slovensku," dodal.
V Košicích, které jsou druhým největším slovenským městem, se stane novým primátorem Ladislav Lörinc. Ten porazil dosavadního košického primátora Jaroslava Polačeka.
Obyvatelé Slovenska v sobotu volili předsedy samosprávných krajů, primátory měst, starosty vesnic i zastupitele. Právo volit v komunálních a krajských volbách mělo téměř 4,41 milionu obyvatel s trvalým pobytem na Slovensku, včetně cizinců.
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