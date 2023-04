Čekají v lesích u Kyjeva na zteč. "Musíme vykopat Rusa ze země, jinak nemá cenu žít."

Četa jedenácti ukrajinských vojáků se ještě nedávno účastnila těžkých bojů u Bachmutu. Nyní v hlubokých lesích blízko Kyjeva trénují útočnou taktiku a čekají na to, až se znovu dostanou do první linie v chystané ukrajinské protiofenzivě. K úspěchu ale dle jejich slov potřebují jediné - účinné a moderní zbraně. „Dostatek vůle a motivace totiž máme,“ uvádí v reportáži kulometčík Mykola.

Ukrajinští vojáci, kteří se vrátili z bojů na východě, trénují v hlubokých lesích na protiofenzivu. | Video: Associated Press

Se svými kolegy je Mykola členem brigády, která se nyní jako jedna z mnoha dalších uskupení ukrajinských ozbrojených sil obnovuje poté, co utrpěla těžké ztráty v bojích na východě země. Namísto obranné taktiky se teď Ukrajinci učí hlavně to, jak na nepřítele účinně zaútočit. Seznamují se také s obsluhou nových zbraní, které získali od západních spojenců.

"Obvykle v naší jednotce někteří vojáci potřebují více výcviku, někteří méně. Někteří jsou zkrátka lépe připraveni. Tato konkrétní skupina z dnešního dne ještě trénuje, ale kdykoli budeme potřebovat, aby byli připraveni - budou připraveni," vysvětluje v reportáži agentury Associated Press velitel čety 1. útočné brigády "Burevij" s krycím jménem Karat.

Když chce popsat své dosavadní zážitky z války, dochází mu slova. Těžké bitvy se podle něj nedají vylíčit - aby je člověk pochopil, musí je zažít na vlastní kůži. "Když máte strach, všechno kolem vás vybuchuje, vaši kamarádi umírají nebo jsou zranění. Nevím, jak to popsat. Upřímně řečeno, morálně se na to připravit nedá," uvádí velitel se zahaleným obličejem. "Ale já se motivuji takhle: Když nepůjdeš do války, když nevykopneš nepřítele ze své země, tak jaký má smysl žít?" dodává.

Členové čety stále doufají, že k chystanému protiútoku budou mít k dispozici dostatek munice. "Rusové mají spoustu zbraní. Ve 20. století měli 'závody ve zbrojení'. Celá jejich země je jako sklad střelného prachu," míní kulometčík Mykola a dodává, že k úspěšné protiofenzivě budou potřebovat zejména velké množství dělostřeleckých a těžkých útočných zbraní.

Ukrajina terčem ruských útoků

Šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov v pondělí oznámil, že klíčová ukrajinská protiofenziva se blíží. V rozhovoru pro server RBK-Ukrajina řekl, že jediný způsob, jak ukončit válku, je obnovení hranic Ukrajiny do stavu z roku 1991 - tedy i se čtyřmi Rusy okupovanými ukrajinskými oblastmi a s anektovaným Krymským poloostrovem.

"Faktem je, že se všichni připravují (na protiofenzivu)," uvedl Budanov. "Blížíme se k přelomové bitvě moderních dějin. To je fakt, všichni to víme," řekl bez upřesnění, kdy dlouho očekávaná ukrajinská protiofenziva začne. Odmítl také sdělit, v jakém směru se povede či jak silný útok bude. Vojenští experti nicméně očekávají, že hlavní nápor protiofenzivy nastane na jihu země, uvádí agentura Reuters.

