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Zahraničí

Bránil obchod před rabujícím davem. Marný boj "hrdiny z Dragon Ballu" obletěl svět

Dav napadl prodavače obchodu s videohrami Micromania v Nice, který před ho bránil před vyrabováním

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Místo útěku se postavil do dveří a snažil se zastavit rabující dav. Prodavač Pierre bránil prodejnu videoher Micromania v centru Nice, útočníci ho však srazili a zasáhli do obličeje. Obchod nakonec vyrabovali. Záběry jeho marného boje se rychle rozšířily po internetu.

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Dav napadl prodavače obchodu s videohrami Micromania v Nice.
Dav napadl prodavače obchodu s videohrami Micromania v Nice.Foto: 24 International

Francouzský prodavač se zachoval jako hrdina z japonské mangy Dragon Ball, postavil se přesile a bránil svůj svět. Jenže Pierre neměl po ruce žádnou zbraň ani možnost začít znovu od posledního uloženého bodu. Když se v sobotu 17. října během násilných nepokojů v Nice vrhli výtržníci na obchod, kde prodává videohry, pokusil se jim vlastními silami zabránit ve vstupu.

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Prodejna patří řetězci Micromania, který se specializuje na videohry, herní konzole a příslušenství. Nachází se na avenue Jean-Médecin v centru Nice. Pierre obchod nakonec neubránil. Video z incidentu zveřejnil francouzský deník Le Parisien.

Pierre později regionální stanici ICI řekl, že jednal instinktivně a na riziko v tu chvíli nemyslel.

Sobotní nepokoje přitom začaly demonstrací za vyšší kupní sílu a lepší pracovní podmínky. Část účastníků se ale změnila ve výtržníky, kteří ničili a rabovali, co jim přišlo pod ruku. Podle regionální stanice ICI bylo poškozeno přibližně patnáct obchodů. Policie do sobotního večera zatkla v Nice kolem čtyřiceti lidí.

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