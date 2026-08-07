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Zahraničí

Brána Sibiře v plamenech. Ukrajinci udeřili neuvěřitelných 2000 kilometrů od hranic

Ukrajinské drony zasáhly sklad společnosti Wildberries v Jekatěrinburgu

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno

Požár a 800 evakuovaných zaměstnanců. To jsou následky ranního útoku ukrajinských dronů na velkosklad ruského zásilkového gigantu Wildberries v Jekatěrinburgu na Urale, přezdívaném „Brána Sibiře“. O útoku informoval guvernér Sverdlovské oblasti. Podle společnosti byl požár už lokalizován a zboží se přesměrovává do jiných logistických uzlů.

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Pokračuje tak ukrajinská kampaň proti „ruskému Amazonu“, největšímu zásilkovému obchodu v zemi a symbolu ruského blahobytu. Z 26 největších skladů už Ukrajinci zasáhli 17.

Sklad v Jekatěrinburgu má zhruba 150 tisíc metrů čtverečních a jde o osmý největší sklad Wildberries v Rusku. Loni zahájila společnost práce na jeho rozšíření. Sklad se už jednou terčem útoku stal – koncem července. Tehdy ale drony zasáhly pouze parkoviště před skladem.  

Navíc jde o útok vedený daleko od ukrajinského území, více než dva tisíce kilometrů.

Ukrajinské drony zasáhly logistická centra e-shopů Wildberries a Ozon u Petrohradu (video z 24. července). | Video: X/bayraktar_1love

Ukrajinské síly za poslední týdny dva týdny zaútočily již nejméně 19krát na logistické objekty společnosti Wildberries, přičemž celková zasažená plocha přesahuje milion metrů čtverečních.

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To představuje více než 40 procent plochy největších skladů společnosti. Wildberries už proto začala narychlo poptávat a masivně pronajímat volné skladovací prostory v sousedním Kazachstánu.

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Útoky na společnost Wildberries začaly jako odveta za ruské údery na ukrajinskou obdobu Zásilkovny s názvem Nová Pošta. Brzy se ale projevily jako mimořádně citelné jak pro ruskou ekonomiku, tak pro morálku běžných Rusů.

People walk past an electronic screen advertising Wildberries online retailer in Moscow
Moskvané procházejí kolem elektronické obrazovky s reklamou na internetového prodejce Wildberries.Foto: Reuters

Wildberries není jen obyčejný internetový obchod. Je to strukturální pilíř ruského hospodářství a největší maloobchodní prodejce v zemi, který od svého založení v roce 2004 systematicky zlikvidoval klasické kamenné prodejny.  Síť Wildberries denně přijímá přibližně 4,5 milionu objednávek, což představuje 45 % veškerého online prodeje v Rusku.

Na platformě závisí více než jeden milion aktivních prodejců, což jsou převážně malé firmy a rodinné podniky. Wildberries navíc fungoval jako neoficiální zásobovací kanál pro armádu. Chronický nedostatek armádního vybavení vyřešil právě tento zásilkový gigant.

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Ruští vojáci, jejich rodiny a masivní síť prokremelských dobrovolníků využívali platformu jako hlavní logistickou základnu pro nákup materiálu dvojího užití a nevojenských zásob.

Přes výdejní místa poblíž ukrajinských hranic proudily na frontu tisíce čínských komerčních dronů, kritické náhradní díly, termovize, přístroje pro noční vidění, ale i základní výstroj jako boty, uniformy nebo přenosné elektrocentrály.

Ukrajinské červencové a srpnové útoky na sklady Wildberries, stav 3. srpna 2026.
Ukrajinské červencové a srpnové útoky na sklady Wildberries, stav 3. srpna 2026.Foto: Aktuálně.cz – Petr Šimčík
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