Než před třemi lety uprchla ze Severní Koreje, byla Kim Ju-mi frustrovaná vždy, když státní televize ukazovala vůdce Kim Čong-una a jeho malou dceru. Cítila, že vysílají jasnou zprávu: Severní Korea chystá základy pro případné dědičné převzetí moci, které se ujme Kimova dcera. Veřejné zpochybnění toho, že se moci drží dynastie Kimů, by znamenalo tvrdý trest. Napsala o tom agentura AP.
„S manželem jsme nechtěli, aby naše děti žily ve čtyřgenerační diktatuře. Jako rodiče jsme měli zato, že to nejlepší, co pro své děti můžeme udělat, je dát jim svobodu,“ řekla 32letá Kim Ju-mi, která nyní žije v Soulu.
KLDR neumožňuje žádný nesouhlas a pokusy o útěk ze země tvrdě trestá. Vznikla v roce 1948 a podle názvu je socialistickou republikou. Ve skutečnosti se však jedná o autoritářskou dynastii, v níž už po tři generace vládne rodina Kimů.
První dvě následnictví, tedy když zakladatel Kim Ir-sen v roce 1994 předal moc svému synovi Kim Čong-ilovi, a ten v roce 2011 svému synovi Kim Čong-unovi, se nesetkala s veřejnými protesty.
Tentokrát KLDR patrně zkouší něco radikálnějšího. To, že se Kim Čong-un během posledních čtyř let opakovaně objevuje ve společnosti své dcery, vedlo ke spekulacím, že právě ona je vychovávána jako nástupkyně svého otce.
Otázka, kdo se stane dalším severokorejským vůdcem, je klíčová, jelikož na tu osobu čeká obrovská výzva: vládnout zbídačené zemi s nukleárními zbraněmi, jejíž 26milionová populace má minimální politickou svobodu, žije pod přísným státním dohledem a je odstřižená od velké části vnějšího světa.
Severokorejci při výběru budoucího vůdce nemají žádné slovo. Podle analytiků a uprchlíků třetí předání moci v rámci rodiny nečinně přijmou, alespoň veřejně. K posouzení osobních názorů Severokorejců AP mluvila s desítkou uprchlíků, kteří stále mají kontakty v KLDR, a s několika odborníky.
Nejmilovanější a nejváženější dítě
O Kimově dceři se toho ví jen málo mimo to, že jí je přibližně 13 a jmenuje se Kim Ču-e. Od konce roku 2022 se po boku svého otce objevuje na významných akcích, jako jsou například testování zbraní nebo vojenské pochody. Státní média ji nazývají Kimovým nejmilovanějším a nejváženějším dítětem.
Její status byl zdůrazněn fotografií, na níž před ní klečí starý generál, zatímco ona stojí před svým otcem. Podle jihokorejské zpravodajské služby je pravděpodobné, že je Kimovou dědičkou. Jedenáct uprchlíků, se kterými AP mluvila, tento názor sdílí. Ostatní s ohledem na hluboce zakořeněnou patriarchální kulturu KLDR nesouhlasili.
„Během její návštěvy v továrnách a na odpalištích raket se k ní zasloužilí státní činitelé chovali podle protokolů jako k dědičce, ne jen jako k pouhé Kimově dceři,“ uvedl Tche Jong-ho, bývalý vyslanec KLDR na ambasádě v Londýně, který do Jižní Koreje uprchl v roce 2016.
„Chovají se k ní stejně, jako kdysi ke Kim Čong-unovi, když ten doprovázel svého otce,“ dodal.
Kang Mi-čin, uprchlice, která vede společnost analyzující severokorejskou ekonomiku, uvedla, že její kontakty v KLDR jí přes pašovaný telefon rovněž sdělily názor, že Kim Ču-e je Kimovou dědičkou.
Uprchlík Čung Kwang-il, který se specializuje na pronášení informací z vnějšího světa do Severní Koreje, řekl, že Severokorejci, které potkává v příhraničních čínských městech, jsou stejného názoru.
Žena u moci
Velká část skepticismu kolem následnictví Kim Ču-e pramení ze skutečnosti, že je dívkou. Jihokorejské úřady se domnívají, že má mladšího sourozence, jehož pohlaví není známé.
Ženy mají v KLDR na vysokých pozicích opravdu nízké zastoupení. Jenom jedno ze 17 vládních oddělení vede žena, Kimova vlivná mladší sestra Kim Jo-čong.
„Mé kontakty v Severní Koreji říkají, že by uctívání té malé holčičky jako jejich svrchované vůdkyně bylo nesmysl,“ řekla bývalá severokorejská důstojnice Kim Čong-a.
Uprchlice Ri Si-Jong, která vede Svobodné severokorejské rádio sídlící v Soulu, uvedla, že některé z jejích starších kontaktů v KLDR z toho, že by se k moci měla dostat žena, nemají radost. Podle ní jsou však příslušníci rodiny Kimů jako bohové, kteří vládnou lidem, takže na pohlaví tolik nezáleží.
Ať už Kim Ču-e nastoupí po svém otci, či nikoli, pozorovatelé se shodnou, že 42letý Kim pravděpodobně vybere jedno ze svých dětí, aby prodloužil vládu své rodiny. Nepředpokládá se, že by se takový krok v KLDR setkal s odporem.
Podle nedávného hodnocení jihokorejské zpravodajské služby je Kim extrémně obézní a má tudíž vysoké riziko kardiovaskulárních onemocnění. Jiné známky špatného zdraví nevykazuje.
Kim Ju-mi přiznala, že o Kim Ču-e nikdy předtím, než ji v roce 2022 Kim veřejně představil, neslyšela.
„Obyčejní lidé o rodině Kimů nevědí vůbec nic,“ řekla žena, která teď provozuje kanál o Severní Koreji na platformě YouTube. „Ani se nesnaží nic vědět a nevěnují tomu pozornost. To by totiž mohlo být nebezpečné,“ doplnila.
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