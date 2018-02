AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

V úterý v 19:30 (SEČ) se před zraky všech fanoušků Elona Muska a dobývání vesmíru měla na floridském Mysu Canaveral odstartovat doposud nejvýkonnější raketa současnosti Falcon Heavy. Čas startu byl ale kvůli silnému větru odložen na 21:45 SEČ, kdy se startovací okno otevře zhruba na 15 minut. Falcon Heavy má k cestě do kosmu vyhrazenu dobu zhruba do 22:00 (SEČ). Pokud neodletí, bude start odložen na středu. Raketu vyrobila společnost SpaceX. Raketa by měla v budoucnu vyslat lidskou posádku na Mars. Sám Musk, majitel společnosti, varoval, že se zkušební start nemusí vydařit.

autoři: Zahraničí, ČTK | před 8 hodinami

Související







Hlavní zprávy