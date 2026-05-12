Bouřka jim překazila plány. Čechy zachránila bosenská horská služba v pohoří Prenj

Bosenská horská služba uvedla, že v noci na úterý zachránila pět mladistvých z Česka ve věku 16 až 17 let, kteří se kvůli špatnému počasí dostali do nesnází v pohoří Prenj. Vyjádření českého ministerstva zahraničí ČTK zjišťuje.
V pondělí kolem 17:00 kontaktovala bosenská policie horskou službu s tím, že pod vrcholem Otiš se nachází pět osob, které žádají o pomoc kvůli ztrátě orientace, blížící se bouři a nemožnosti noclehu, protože našli uzamčenou horskou chatu Vrutak, uvedla na facebooku sekce horské služby v Prenji.
Záchranáři podle ní dali skupině instrukce pro sestup do údolí a sami se jí vydali naproti. Do akce za tmy, v silném dešti a v celkově nepříznivých povětrnostních podmínkách se zapojilo devět členů horské služby společně s pátracím psem Nerem.
„Po téměř třech hodinách chůze, pátrání a lokalizace v náročném terénu jsme úspěšně našli všech pět osob. Jednalo se o občany České republiky ve věku 16 a 17 let, což nás dále zaskočilo vzhledem k podmínkám a závažnosti situace, ve které se ocitli,“ napsala horská služba.
Apelovala také na všechny turisty a návštěvníky hor, aby si před výpravou pečlivě plánovali trasu, sledovali předpověď počasí, používali odpovídající vybavení a nepřeceňovali své schopnosti, zejména při náhlých změnách počasí a ve vysokohorském prostředí, jako je Prenj.
Střelba v Massachusetts. Útočníka s puškou zastavili policista a bývalý mariňák
Ve středu 11. května odpoledne otřásla klidnou částí Cambridge masivní střelba. Šestačtyřicetiletý Tyler Brown z Bostonu zahájil palbu z útočné pušky na vozidla projíždějící podél řeky Charles na Memorial Drive, jedné z nejfrekventovanějších silnic v dané oblasti, nedaleko Harvardovy univerzity a MIT.
ŽIVĚ Íránský mírový návrh byl velkorysý, americké požadavky byly přehnané, zní z Teheránu
Teherán žádal ukončení války, zrušení americké námořní blokády a uvolnění íránského majetku, který zahraniční banky na nátlak USA zmrazily. V pondělí to podle agentury Reuters sdělil mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí. Americký prezident Donald Trump v neděli označil návrh zaslaný Teheránem, který byl odpovědí na americký návrh, za zcela nepřijatelný.
Počet migrantů vrácených z EU do zemí původu vzrostl o 21 procent
Evropská unie do zemí původu loni navrátila více migrantů. Jejich počet meziročně vzrostl o 21 procent, uvedl v úterý evropský statistický úřad Eurostat. O sedm procent přibylo také lidí, jimž unijní země odepřely vstup. EU se předloni shodla na dlouho diskutovaném migračním paktu, který má mimo jiné urychlit návraty neúspěšných žadatelů o azyl.
„Co tohle bylo za zákrok?" Kinský ohromil Anglii, jeho trenér ale o gólmanech dál mlží
Je to jako nebe a dudy. Po dvou měsících úplná otočka vývoje kariéry Antonína Kinského. Zatímco v březnu během utkání fotbalové Ligy mistrů odcházel ze hřiště střídat po vlastních chybách ještě během prvního poločasu, teď ho fanoušci oslavují jako hrdinu, který táhne Tottenham za záchranou. Jak to s jeho pozicí bude dál, to ale zatím stále není jisté.