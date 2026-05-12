12. 5. Pankrác
Bouřka jim překazila plány. Čechy zachránila bosenská horská služba v pohoří Prenj

ČTK

Bosenská horská služba uvedla, že v noci na úterý zachránila pět mladistvých z Česka ve věku 16 až 17 let, kteří se kvůli špatnému počasí dostali do nesnází v pohoří Prenj. Vyjádření českého ministerstva zahraničí ČTK zjišťuje.

Do akce za tmy, v silném dešti a v celkově nepříznivých povětrnostních podmínkách se zapojilo devět členů horské služby společně s pátracím psem Nerem. (Ilustrační foto)Foto: Shutterstock
V pondělí kolem 17:00 kontaktovala bosenská policie horskou službu s tím, že pod vrcholem Otiš se nachází pět osob, které žádají o pomoc kvůli ztrátě orientace, blížící se bouři a nemožnosti noclehu, protože našli uzamčenou horskou chatu Vrutak, uvedla na facebooku sekce horské služby v Prenji.

Záchranáři podle ní dali skupině instrukce pro sestup do údolí a sami se jí vydali naproti. Do akce za tmy, v silném dešti a v celkově nepříznivých povětrnostních podmínkách se zapojilo devět členů horské služby společně s pátracím psem Nerem.

„Po téměř třech hodinách chůze, pátrání a lokalizace v náročném terénu jsme úspěšně našli všech pět osob. Jednalo se o občany České republiky ve věku 16 a 17 let, což nás dále zaskočilo vzhledem k podmínkám a závažnosti situace, ve které se ocitli,“ napsala horská služba.

Apelovala také na všechny turisty a návštěvníky hor, aby si před výpravou pečlivě plánovali trasu, sledovali předpověď počasí, používali odpovídající vybavení a nepřeceňovali své schopnosti, zejména při náhlých změnách počasí a ve vysokohorském prostředí, jako je Prenj.

Vessels in the Strait of Hormuz

ŽIVĚ Íránský mírový návrh byl velkorysý, americké požadavky byly přehnané, zní z Teheránu

Teherán žádal ukončení války, zrušení americké námořní blokády a uvolnění íránského majetku, který zahraniční banky na nátlak USA zmrazily. V pondělí to podle agentury Reuters sdělil mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí. Americký prezident Donald Trump v neděli označil návrh zaslaný Teheránem, který byl odpovědí na americký návrh, za zcela nepřijatelný.

Počet migrantů vrácených z EU do zemí původu vzrostl o 21 procent

Evropská unie do zemí původu loni navrátila více migrantů. Jejich počet meziročně vzrostl o 21 procent, uvedl v úterý evropský statistický úřad Eurostat. O sedm procent přibylo také lidí, jimž unijní země odepřely vstup. EU se předloni shodla na dlouho diskutovaném migračním paktu, který má mimo jiné urychlit návraty neúspěšných žadatelů o azyl.

Premier League - Tottenham Hotspur v Leeds United

„Co tohle bylo za zákrok?" Kinský ohromil Anglii, jeho trenér ale o gólmanech dál mlží

Je to jako nebe a dudy. Po dvou měsících úplná otočka vývoje kariéry Antonína Kinského. Zatímco v březnu během utkání fotbalové Ligy mistrů odcházel ze hřiště střídat po vlastních chybách ještě během prvního poločasu, teď ho fanoušci oslavují jako hrdinu, který táhne Tottenham za záchranou. Jak to s jeho pozicí bude dál, to ale zatím stále není jisté.

