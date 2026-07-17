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Zahraničí

Bouře v Německu si vyžádaly oběť, hasiči řešili zaplavené ulice i popadané stromy

ČTK

Jihozápad Německa postihly ve čtvrtek večer a v noci na pátek silné bouře, které si vyžádaly jednu oběť a několik zraněných. S odvoláním na policii a meteorology o tom v pátek informovala agentura DPA. V Karlsruhe u francouzské hranice zabil muže padající strom.

Ilustrační foto
Ilustrační fotoFoto: Jiří Kouřil, se souhlasem
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Ve čtvrtek večer se nad spolkovou zemí Bádensko-Württembersko přehnala silná bouře doprovázená větrem, deštěm a místy i kroupami. Hasiči vyjížděli k popadaným stromům a polámaným větvím či zaplaveným sklepům. V Karlsruhe hasiči měli několik stovek zásahů. Zaplavené byly i některé ulice a silnice ve městě.

Počasí potrápilo také obyvatele Pforzheimu, který leží nedaleko Karlsruhe, ale i dalších měst v Bádensku-Württembersku. V Besigheimu severně od Stuttgartu zapálil blesk střechu rodinného domu.

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Hasiči v noci na dnešek vyjížděli na pomoc lidem kvůli bouřlivému počasí také na západě Bavorska. Policie tam zaznamenala i řadu dopravních nehod způsobených takzvaným aquaplaningem, kdy vůz ztrácí přilnavost na souvislé vrstvě vody. Jeden člověk při jedné z těchto nehod utrpěl vážná zranění.

Německá meteorologická služba (DWD) předpovídá silné bouřky na území Německa i na dnešek a noc na sobotu. Extrémní by mohly být tentokrát spíše ve východní části země.

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