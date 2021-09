USA se připravuje na hurikán. Bouře Sam může o víkendu dál sílit

Tropická bouře Sam v pátek postupně zesílila na hurikán druhé kategorie na pětistupňové škále. Americké Národní středisko pro hurikány předpokládá, že o víkendu živel bude nabírat na síle.

Bouře Sam se v sobotu nad ránem SELČ nacházela necelých 2000 kilometrů jihovýchodně od Závětrných ostrovů v Karibiku a provázejí ji větry o rychlosti kolem 155 kilometrů za hodinu.

Živel postupuje západním směrem zhruba dvacetikilometrovou rychlostí. Podle Národního střediska pro hurikány by se v sobotu hurikán mohl přesunout do třetí kategorie a v neděli do kategorie čtvrté, ve které mohou doprovodné větry dosahovat rychlosti až 249 kilometrů za hodinu.

Sam se vytvořil ve čtvrtek nad Atlantikem a je čtvrtou pojmenovanou bouří za poslední týden a osmnáctým hurikánem zaznamenaným během letošní hurikánové sezóny.

Nejničivějším živlem, který letos zasáhl Spojené státy, byl hurikán čtvrté kategorie Ida. Na jihu USA si v srpnu vyžádal několik desítek životů, poničil tisíce domů a statisíce lidí zanechal bez elektřiny.

V pátek se severně od Bermud vytvořila tropická bouře Teresa, jejíž větry mají rychlost 75 kilometrů za hodinu. Meteorologové očekávají, že tento živel nezesílí a bude tedy relativně slabým a krátkodobým jevem.