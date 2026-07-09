Bouře Maysak, která zasáhla jižní Čínu, si vyžádala na 40 obětí

Téměř čtyři desítky mrtvých si podle nové bilance vyžádala tropická bouře Maysak, která tento týden zasáhla jižní oblasti Číny. Většina obětí je spojená s protrženou přehradou ve městě Nan-ning v oblasti Kuang-si, kde zahynulo nejméně 26 lidí, informoval ve čtvrtek zástupce starosty města Ting Wej, kterého citovala agentura AP.
Dosavadní informace uváděly, že si silné deště a povodně, které bouře do oblasti přinesla, vyžádaly nejméně šest obětí a 11 pohřešovaných. Úřady v Nan-ningu vyhlásily kvůli povodním nejvyšší stupeň pohotovosti. Přívalové deště poškodily také téměř 13 000 hektarů zemědělské půdy; celkový rozsah škod úřady stále vyčíslují.
Mezi oběťmi je také žena, která zemřela ve středu poté, co ji uštkl jedovatý had. Zpravodajský server CGTN informoval, že povodně zničily chovnou hadí farmu v Cheng-čou, odkud utekl neupřesněný počet hadů.
Extrémní počasí bude v Číně pokračovat i v nadcházejících dnech. K Číně se blíží tajfun Bavi, který je nyní jihovýchodně od Tchaj-wanu. Podle čínského meteorologického úřadu ho nyní provází vítr o rychlosti téměř 200 kilometrů v hodině a tajfun pokrývá v nejširším místě asi 1000 kilometrů, což odpovídá zhruba šířce Francie.
V pátek by měl minout severní část Tchaj-wanu, kde už úřady vyzvaly obyvatele, aby se připravili na silný vítr a déšť, a v sobotu večer by měl Bavi zasáhnout východočínskou provincii Fu-ťien.
Čína, druhá největší ekonomika světa, je spolu se sousedním Japonskem a Tchaj-wanem stále více vystavena ničivým povětrnostním jevům, které vědci spojují se změnou klimatu. Letošní rok je obzvláště znepokojivý, protože očekávaný nástup klimatického jevu El Niňo by mohl zvýšit teploty a přispět k častějšímu výskytu a větší intenzitě tajfunů.
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