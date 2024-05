Překvapivé a působivé. V bezprostřední blízkosti Putina se odehrává nečekaná bouře

Vladimir Putin nečekaně zasáhl do osudu svých dvou nejbližších a nejvěrnějších spolupracovníků. Z ministra obrany Sergeje Šojgua učinil v době ruské agrese na Ukrajině tajemníka mocné prezidentovy bezpečnostní rady. Tím ale odsunul z této pozice Nikolaje Patruševa. O jeho budoucnosti Kreml zatím mlčí.

Škatulata na nejvlivnějších pozicích v Kremlu překvapily bývalého důstojníka britské zpravodajské služby (MI6) Christophera Steelea: "Je jasné, že byl Putin nedávno znovu inaugurován (na ruského prezidenta) a v tu chvíli byste očekávali možná nějaké změny ve vedení. Ale ne tyto dvě a ne takto vzájemně propojené," řekl agentuře Associated Press Steele.

Dosud byl Patrušev považován za jednoho z největších Putinových jestřábů a šedou eminenci Kremlu, a to i s ohledem na probíhající invazi na Ukrajinu. "Šojgu a Patrušev, dva ze čtyř nejvýše postavených lidí v zemi, byli přemístěni ve stejnou dobu bez jakéhokoli předchozího varování, v době, kdy na severní Ukrajině probíhá ruská ofenziva, tak to mi přijde opravdu dost působivé a překvapivé. Uvidíme v příštích dnech, jak to dopadne," dodal Steele.

Patruševův osud je veřejnosti zatím neznámý. Jeho syn Dmitrij byl v rámci stejné reorganizace povýšen z ministra zemědělství na místopředsedu vlády, píše k tomu server Politico. "(Nikolaj Patrušev) stále pracuje a během několika příštích dnů učiníme oznámení o tom, kde bude pokračovat," sdělil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Podle názorového článku ukrajinského deníku Kyiv Post mnoho významných postů pro Patruševa nezbývá. Mohl by se prý stát premiérem, nebo odejde do důchodu. O Patruševovi se v minulosti uvažovalo jako o Putinově nástupci, zejména v případě krize či palácového převratu, píše autor Kyiv Postu.

Podle něj by Patruševovo odsunutí na vedlejší kolej bylo účinným způsobem, jak neutralizovat potenciálního Putinova vyzyvatele a zároveň umírnit extrémně agresivní frakci Kremlu, která neustále prosazuje vyostření konfliktu s USA a Západem.

Patrušev byl pro Putina velmi blízkým spojencem. Podle zdrojů agentury Bloomberg byl jedním ze čtyř Rusů, kteří dopředu věděli o datu a způsobu zahájení invaze na Ukrajinu v roce 2022. O Patruševovi hovořili znalci ruské politiky jako o muži, kterému Putin naslouchal a nejvíc mu důvěřoval. Nebylo divu, znají se dlouho. Od poloviny sedmdesátých let oba pracovali v oddělení sovětské tajné policie KGB v Leningradě, v budově známé jako Velký dům.

V interview publikovaném týdeníkem Argumenty a fakty krátce po zahájení plnohodnotné invaze Patrušev prohlásil: "Všechny cíle vytyčené prezidentem Putinem budou splněny. Historická pravda je na naší straně."

V obsáhlém rozhovoru Patrušev dostál své pověsti jestřába, který nenávidí Západ a vidí v něm jen nepřítele. "Styl Anglosasů se po staletí nezměnil. A tak dnes dál diktují světu své podmínky a pošlapávají práva suverénních států. Zakrývají své činy slovy o boji za lidská práva, svobodu a demokracii, ve skutečnosti uplatňují doktrínu zlaté miliardy, podle níž v tomto světě může vzkvétat jen omezený počet lidí. Osudem ostatních je ohýbat záda," tvrdil hned v první odpovědi.

"Američané se přes své nohsledy v Kyjevě snaží ponížit Rusko. Cynicky využívají Ukrajinu k tomu, aby rozdělili v podstatě jeden národ," zněla jedna z jeho odpovědí v tomto interview. Teorií, že Rusové a Ukrajinci jsou uměle rozdělený národ a že ukrajinští nacionalisté utlačují ruskojazyčné obyvatelstvo, Putin v projevu před invazí kromě jiného zdůvodňoval vpád do země.

Britští vyšetřovatelé také před lety dospěli k názoru, že Patrušev osobně nařídil v roce 2006 otravu bývalého pracovníka ruské vojenské rozvědky Alexandra Litviněnka, kterému dva Rusové v londýnském hotelu dali do čaje jed polonium.



Litviněnko ze země uprchl a obviňoval Vladimira Putina a právě Nikolaje Patruševa z přípravy teroristických útoků na obytné budovy v Moskvě a Volgodoňsku v roce 1999, při kterých zemřelo přes 300 lidí. Moskva je připsala čečenským povstalcům, čímž pak zdůvodnila invazi do Čečenska. Podle Litviněnka dal rozkaz k provedení těchto výbuchů Patrušev.

