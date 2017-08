Bouře Gert se promění v hurikán. Ovlivní počasí v Severní Karolíně a Virginii

před 58 minutami

Nad západním Atlantikem se zformovala tropická bouře Gert, která by měla do úterního večera zesílit na druhý hurikán letošní sezony. Podle amerického Národního střediska pro hurikány (NHC) se ohnisko vichřice dnes vyskytovalo přes 700 kilometrů jihozápadně od Bermud. Bouře, kterou provází vítr o rychlosti skoro sto kilometrů v hodině, se pomalu přesouvá severovýchodním směrem, a to rychlostí asi 16 kilometrů za hodinu. Už v pondělí večer místního času by měla nepříznivě ovlivňovat počasí na pobřeží amerických států Severní Karolína a Virginie. Do kategorie hurikánů spadají bouře doprovázené větrem přesahujícím rychlost 119 kilometrů v hodině.

