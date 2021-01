Bouře Filomena paralyzovala dopravu v Madridu. Od pátku zemřeli čtyři lidé

Sněhová bouře Filomena ve Španělsku paralyzovala velkou část země a od pátku si vyžádala už čtyři oběti. Nejhorší je situace v Madridu, kde napadlo v místech až 60 centimetrů sněhu. Španělská metropole zažívá největší sněhovou nadílku za 50 let, ve městě nejezdí autobusová MHD, zastavilo se železniční spojení s Madridem a uzavřeno je mezinárodní letiště. Radnice povolala na pomoc armádu.

Nejvyšší stupeň varování platí v celém madridském regionu a řadě dalších oblastí zejména v centru a na východě země. První obětí bouře Filomena se ve Španělsku stal v pátek bezdomovec, který zemřel na podchlazení. Další případ se odehrál v obci Zarzalejo nedaleko Madridu, kde byl čtyřiapadesátiletý muž nalazen mrtvý ve svém voze, s nímž uvízl na silnici kvůli sněhu. Manželský pár zemřel v jihošpanělské provincii Málaga ve voze, který strhl proud rozvodněné řeky. Další dvě osoby z auta se podařilo zachránit.

Velmi vážná je situace v Madridu, jehož starosta José Luis Martínez Almeida v sobotu vyzval místní, aby nevycházeli z domů. "Zasněžená krajina je krásná, ale nebezpečná," řekl starosta. Kromě zablokovaných silnic ve španělské metropoli hrozí nebezpečí pádů stromů, ve městě napadlo na půl metru sněhu. Starosta také požádal ministerstvo obrany o pomoc.

Jen v Madridu uvízlo večer na 1500 aut, dvě třetiny řidičů auta opustili, ostatním pomáhali hasiči a místní radnice, která mimoměstským nabídla nocleh. Ve španělské metropoli přestaly jezdit autobusy, zrušeny byly vlakové spoje do Madridu i v opačných směrech. Přerušil se také odvoz odpadu. Madridské mezinárodní letiště Barajas, které zastavilo provoz od pátečního večera, zůstává zatím rovněž zavřené, lety jsou přesouvány na jiná letiště.

Kvůli zablokovaným silnicím v Madridu porodila v sobotu jedna místní obyvatelka dítě ve svém voze. Čtyřiatřicetiletá žena čekala doma několik hodin na sanitku, když dlouho nejela, vydali se s manželem do porodnice vlastním vozem. Do nemocnice to ale nestihli a žena porodila holčičku v autě. Pak byly matka i holčička Clara, která vážila 3,2 kilogramu, převezeny do nemocnice.

Někteří Madriďané si ale sněhovou nadílku užívají. Na slavné madridské třídě Gran Via, kterou většinou proudí davy turistů, byl spatřen muž na lyžích, jiný do saní zapřáhl pět psů.

Kromě hlavního města sněhová bouře nejhůře zasáhla sousední regiony Kastilii-La Mancha a Valencii. V regionu Valencie uvízly na silnicích také na čtyři stovky kamionů, jejich řidičům rozdává Červený kříž přikrývky.

Sněžení a chladné počasí má ve Španělsku pokračovat i v dalších dnech. Teploty v Madridu by podle meteorologů v Madridu mohly v úterý klesnout až na minus 11 stupňů Celsia.