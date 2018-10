Boris Johnson varoval, že se Británie může stát kolonií Evropské unie

Pokud se Londýn s EU nedohodne na podrobných podmínkách budoucích obchodních a dalších vztahů, bylo by třeba sáhnout k záložnímu plánu, jehož podoba je však zatím nejasná.

Londýn - Bývalý britský ministr zahraničí Boris Johnson dnes varoval, že vyjednávací strategie premiérky Theresy Mayové vůči Evropské unii o brexitu by mohla z Británie učinit "trvalou kolonii EU". Šéfka severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) Arlene Fosterová se zase obává oslabení pozice Severního Irska ve Spojeném království po brexitu. Ujistila, že to nepřipustí, uvedla agentura Reuters.

Johnson, který na funkci šéfa diplomacie rezignoval kvůli návrhům Mayové ohledně brexitu, kritizuje strategii takzvané pojistky či záložního scénáře řešení režimu na hranicích mezi unijní Irskou republikou a Severním Irskem, které jako součást Spojeného království Evropskou unii v příštím roce na konci března opustí.

Bruselští vyjednávači chtějí v případě použití pojistky udržet Severní Irsko v unijním hospodářském a celním prostoru, což by ale znamenalo rozdílné podmínky pro Severní Irsko a zbytek Británie. To je pro Londýn nepřijatelné. Brusel i Londýn přitom chtějí na irsko-severoirské hranici v zásadě zachovat co nejvolnější režim, ať už s dohodou, nebo bez ní.

"V čísle 10 (sídlo britské premiérky v Downing Street) jednají o 'pojistce', která z Británie učiní trvalou kolonii EU. Nemůžeme uniknout unijním zákonům a Evropskému soudnímu dvoru, dokud nám to nedovolí, a to možná nikdy neudělají," napsal dnes na twitteru Johnson, jemuž se přisuzují ambice stanout v čele Konzervativní strany i vlády.

Obavy z brexitu dnes opět vyslovila také Arlene Fosterová, jejíž ultrakonzervativní strana DUP podporuje menšinovou vládu konzervativců. "Nezatížíme budoucí generace dohodou, která umenší pozici Severního Irska ve Spojeném království," uvedla Fosterová podle Reuters v prohlášení po druhém dni jednání mezi zástupci DUP a EU.

Už v úterý politička odmítla jakékoli ústupky v otázce režimu na irských hranicích. "Nemůžeme podpořit žádnou úpravu, která by dala vzniknout buď clům, nebo regulačním překážkám v rámci britského vnitřního trhu," řekla Fosterová.

Z Bruselu dnes přitom zazníval spíše optimismus ohledně brexitové dohody. Hlavní brexitový vyjednávač unie Michel Barnier prohlásil, že dohoda o vystoupení Británie z evropského bloku je z 85 procent hotová a může být dokončena do středy 17. října, tedy ještě před příštím unijním summitem. Dodal, že stále zbývá vyřešit palčivou otázku volné hranice mezi unijní Irskou republikou a Severním Irskem.

Německá kancléřka Angela Merkelová dnes v Haagu po setkání se svým nizozemským protějškem Markem Ruttem uvítala pokrok v jednáních o brexitové dohodě a dodala, že chce mít těsný vztah s Británií i po jejím odchodu z EU, zejména pokud jde o bezpečnostní záležitosti. "Doufám, že nastal pokrok, zjevně tady pokrok je, ale ďábel je někdy skryt v detailu," upozornila Merkelová.

O pokroku v jednání o brexitu mají být ve čtvrtek informování někteří britští ministři, kteří se kvůli tomu mají vpodvečer sejít. Schůzky se podle informací BBC nezúčastní všichni členové kabinetu.