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Zahraničí

Bombová hrozba v Calais omezila provoz vlaků mezi Londýnem a Paříží

ČTK
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Kvůli hrozbě bombovým útokem byl ve čtvrtek vyhlášen poplach na vlakovém nádraží Calais-Fréthun na severu Francie, které leží v bezprostřední blízkosti železničního tunelu pod Lamanšským průlivem. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na místní úřady.

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Vysokorychlostní dopravce Eurostar podle Reuters sdělil, že incident ovlivnil některé jeho spoje mezi Londýnem a Paříží. (Ilustrační foto)Foto: Reuters
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Prefektura departementu Pas-de-Calais na síti X uvedla, že incident může mít dopad na provoz vlaků, mezinárodní dopravce následně potvrdil, že poplach se dotkl i mezinárodní železniční dopravy.

Vysokorychlostní dopravce Eurostar podle Reuters sdělil, že incident ovlivnil některé jeho spoje mezi Londýnem a Paříží. „Na žádost francouzských úřadů nemohou v tuto chvíli projíždět vlaky stanicí Calais-Fréthun. To způsobuje zpoždění některých spojů do Londýna a z Londýna,“ uvedla společnost v prohlášení.

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Desítky falešných bombových hrozeb minulý týden narušily leteckou dopravu napříč Evropou. Úřady kvůli nim musely odklánět některé lety a vysílat stíhačky, aby některá civilní letadla doprovodily. Mnoho letadel, proti nimž byly výhrůžky namířeny, nakonec bezpečně přistálo v cílových destinacích. Bezpečnostním hrozbám poté čelila také britská a irská média, která byla nucena evakuovat své budovy.

V irském Dublinu se ve čtvrtek koná summit Evropského politického společenství (EPC) za účasti pěti desítek šéfů států a vlád a zástupců mezinárodních institucí. Klíčovým tématem má být bezpečnostní problematika.

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