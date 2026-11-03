Bombová hrozba na palubě letadla z Londýna. Letiště u Varšavy uzavřeli

Na letišti v Modlině severozápadně od Varšavy v úterý neplánovaně přistálo letadlo kvůli informaci, že je v něm výbušné zařízení. Bezpečnostní složky letiště uzavřely.
Letoun se 181 lidmi na palubě letěl z Londýna a měl přistát na varšavském letišti Fryderyka Chopina. Byl však přesměrován do Modlina.
Modlinské letiště v prohlášení podle TVN24 uvedlo, že dispečeři letadlo po přistání navedli na vyznačené místo, kde bude čekat na další pokyny služeb, včetně pyrotechnických týmů. Ti budou zjišťovat, zda se v letadle skutečně nějaké výbušné zařízení nachází.
V pondělí bojový letoun maďarského letectva na neplánované přistání doprovodil let z Londýna do Sofie.
I v tomto případě se tomu stalo kvůli bombové hrozbě. Tu kontrola nepotvrdila a letadlo mohlo pokračovat v cestě.
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