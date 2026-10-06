Bombardéry nejsou v bezpečí. USA stáhly letouny z Británie, bojí se dlouhých prstů Teheránu

Spojené státy stáhly všechny strategické bombardéry B-1B Lancer z britské základny RAF Fairford poté, co americké zpravodajské služby vyhodnotily možné bezpečnostní riziko související s podezřelým incidentem u základny. Krok vyvolal otázky ohledně bezpečnosti amerických sil v Británii a zároveň upozornil na rostoucí obavy Západu z aktivit Íránu na evropském území.
Pentagon v neděli potvrdil, že všechny bombardéry nasazené na základně RAF Fairford se vrátily na domovské základny v USA. Letouny se v posledních měsících podílely na amerických úderech proti íránským cílům a základna v hrabství Gloucestershire sloužila jako jedno z hlavních evropských opěrných míst pro americké bombardovací operace.
Americký prezident Donald Trump v noci na úterý uvedl, že za rozhodnutím stály konkrétní hrozby. „Měli jsme tušení, že by mohla existovat hrozba, a proč bych je tam měl nechávat?“ řekl novinářům.
Dodal, že americké úřady podle něj znají osoby, které výhrůžky vyslovily, a naznačil jejich možné napojení na Írán. Teherán ovšem jakoukoli účast odmítá.
Protiteroristická operace
Přesun bombardérů přišel jen několik dní po rozsáhlé protiteroristické operaci poblíž RAF Fairford. Policie 27. září zadržela pět britských občanů podezřelých z přípravy teroristického činu. Později byl v Londýně zatčen také britsko-íránský občan.
Vyšetřovatelé sice v dodávkách nenašli výbušniny, zajistili však větší množství benzinu a nadále prověřují možnost zahraničního zapojení. Všichni podezřelí byli zatím propuštěni na kauci.
Britský premiér Andy Burnham minulý týden uvedl, že existují „silné indicie“, že v pozadí případu mohl stát Teherán.
Podle britských bezpečnostních služeb čelí země rostoucímu počtu hrozeb podporovaných nepřátelskými státy. Británie již v květnu zvýšila stupeň teroristické hrozby na úroveň „vážná“, což znamená, že útok je vysoce pravděpodobný.
Londýn nicméně trvá na tom, že základna RAF Fairford zůstává bezpečná. Mluvčí Downing Street odmítl podle televize Sky News americké rozhodnutí komentovat, nicméně zdůraznil, že ochrana základny je zajištěna.
Symbolický a strategický význam
Stažení bombardérů má především symbolický a preventivní význam, tvrdí deník Washington Post. Pentagon zdůrazňuje, že letouny zůstávají schopné zasáhnout cíle kdekoli na světě i z území Spojených států.
Jejich přesun však prodlužuje případné bojové mise směrem na Blízký východ a komplikuje logistiku dalších amerických operací proti Íránu.
Analytici citování deníkem zároveň upozorňují, že incident ukazuje novou zranitelnost vojenských základen vůči levným dronům, sabotáži nebo útokům prostřednictvím zástupných skupin.
Mohlo by vás zajímat: Německá letka čtyř letounů Eurofighter Typhoon je připravena zasáhnout na východním křídle NATO
Po prezidentovi otazník i nad Pavlovou. První dáma si rýpla do pravidel, Hrad mlčí
U prezidenta Petra Pavla už je téměř jasné, že letos k volební urně nedorazí, otazník ale visí i nad jeho manželkou Evou Pavlovou. Spekuluje se, že je stejně jako prezident na plánované zahraniční dovolené. Aktuálně.cz se na její plán opakovaně ptalo jejího kabinetu. První dáma se k blížícím volbám vyjádřila sama – a ostře se opřela do volebních pravidel.
Zmar Čechů ve Wembley. Odstartoval ho Coufalův nepochopitelný vlastní gól
Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v Anglii 0:3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým nadále čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou.
Denemarková na veletrhu kritizovala ministry kultury. Její projev sklidil ovace
Ministři kultury, kteří ničí kulturu, přicházejí a odcházejí, literatura ale zůstává. Na zahajovacím ceremoniálu Frankfurtského knižního veletrhu to v úterý prohlásila česká spisovatelka Radka Denemarková.
Panika! Rusové Putinovi nevěří, bojí se moru, hlásí Just z Moskvy
Rusko zachvátila panika z moru. „Rusové se bojí a oficiálním vyjádřením nevěří,“ popisuje obavy z moru v Moskvě spolupracovník Aktuálně.cz v ruském hlavním městě Jiří Just. Panika propukla poté, co podle oficiálních informací kvůli „plicní nákaze nejasného původu“ zemřela osmadvacetiletá pracovnice Irkutského protimorového ústavu.
Okamura jde proti slibům Babišova ANO. Cenu hypoték vláda neovlivní, říká šéf SPD
Slova šéfa SPD Tomia Okamury se znovu dostávají do rozporu s plány premiéra Andreje Babiše (ANO). Tentokrát jde o levnější hypotéky, což je klíčový předvolební slib nejsilnějšího vládního hnutí i jeho koaličních spojenců. Okamura teď prohlásil, že levnější hypotéky Babišova vláda ovlivnit nemůže.