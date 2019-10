Bomba na severovýchodě Sýrie zabila tři civilisty, k útoku se přihlásil Islámský stát

Při výbuchu bomby nastražené v autě ve městě Kámišlí na severovýchodě Sýrie zemřeli nejméně tři civilisté a další desítka osob byla zraněna. Podle agentury AFP zemřelo šest lidí, včetně několika civilistů. K odpovědnosti za útok se přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS).

Agentura Reuters napsala, že podle místních zdrojů zvýšili radikálové z IS na severovýchodě Sýrie aktivitu v souvislosti s tureckou invazí.

Po domácku vyrobená výbušnina explodovala v autě na rušné ulici asi dvousettisícového města Kámišlí, které leží u tureckých hranic a je obývané převážně Kurdy. Arabsko-kurdská koalice Syrské demokratické síly (SDF) nejprve uvedla, že zemřeli nejméně tři civilisté a nejméně devět lidí bylo zraněno.

Podle AFP se bilance obětí zvýšila na šest. Na videu, které zveřejnil server iráckých Kurdů Rudaw, bylo vidět několik hořících aut a hasiče, kteří se požár snažili uhasit.

Agentura Reuters dnes napsala, že podle místních kurdských zdrojů zvýšili radikálové z IS na severovýchodě Sýrie aktivitu v souvislosti s nynější tureckou operací proti kurdským milicím. Před zahájením turecké invaze USA stáhly vojáky z tamních hraničních postů a podle kritiků tak nechaly Kurdy na holičkách. V předchozích letech přitom USA spolu s kurdskými milicemi bojovaly proti IS.

SDF dnes také informovaly, že z vězení u města Kámišlí uprchlo pět členů IS. Jednotky SDF během několika let občanské války v Sýrii ovládly značné území na severovýchodě Sýrie, kde vznikla neoficiální kurdská autonomie, kterou ale Damašek neuznává. Kvůli turecké invazi v oblasti nyní panují také obavy, že SDF nebudou schopny zajistit ostrahu zajateckých táborů, v nichž drží členy IS a jejich rodiny.