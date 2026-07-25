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Zahraničí

Bolsonarův syn bude kandidovat na prezidenta, podpořil ho Milei

ČTK

Brazilská Liberální strana oficiálně nominovala Flávia Bolsonara jako svého kandidáta v říjnových prezidentských volbách. Nejstarší syn někdejšího prezidenta Jaira Bolsonara se v nich utká se současnou hlavou státu, levicovým politikem Luizem Ináciem Lulou da Silva.

National convention of the Liberal Party (PL) in Sao Paulo
Brazilského senátora a syna exprezidenta Flávia Bolsonara podpořil v kandidatuře premiér Javier Milei.Foto: REUTERS – Jean Carniel
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Na sjezdu Liberální strany v Sao Paulu Flávia Bolsonara podpořil ultraliberální argentinský prezident Javier Milei. „Jsem pevně přesvědčen, že nikdo jiný není schopen ukončit nebezpečí, jaké pro Brazílii znamená Lula,“ řekl Milei, který je předním představitelem pravice v Latinské Americe. Bolsonarova rodina udržuje kontakty také s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Flávio Bolsonaro se rozhodl kandidovat, protože jeho otec se ucházet o prezidentský úřad znovu nemůže. Dostal totiž zákaz výkonu veřejných funkcí, protože šířil falešné zvěsti o brazilském volebním systému a jeho údajné nespolehlivosti. Jair Bolsonaro si navíc nyní odpykává 27 let vězení za pokus o převrat, když v roce 2022 prohrál prezidentské volby.

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Flávio Bolsonaro stále hledá, kdo s ním bude kandidovat jako viceprezident a chybí mu podpora středových stran, kterou si dokázal získat jeho otec.

Na sobotním sjezdu pravicové až krajně pravicové Liberální strany bylo jen málo „těžkých vah“ brazilské politické scény, což může být další známkou Bolsonarových problémů s hledáním spojenců. Chyběla na něm například nevlastní matka 45letého senátora Michelle Bolsonarová, kterou coby autoritu uznává mnoho konzervativních evangelíků, uvedla agentura AP.

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Bolsonaro v sobotu neřekl mnoho o tom, jaké má plány, pokud by se stal prezidentem. Skládal hold svému otci a napadal prezidenta Lulu. „Toto je více než stranický sjezd. Toto je začátek nejtěžší bitvy v našem životě. Boj mezi dobrem a zlem,“ řekl. Obvinil také brazilský nejvyšší soud z toho, že pronásleduje jeho rodinu.

Agentura DPA napsala, že podle posledního průzkumu institutu Datafolha v současnosti vede Lula. Prezidentem je od roku 2023, tento úřad zastával už v letech 2003 až 2011. Je čestným předsedou Strany pracujících.

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Volby se konají 4. října. Pokud v prvním kole žádný kandidát nezíská absolutní většinu, bude se 25. října konat druhé kolo hlasování.

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