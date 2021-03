Bolavý návrat k normálu. Letecké záběry ukazují miliardový malér na Suezu

Doprava v Suezském průplavu, který skoro týden blokovala velká kontejnerová loď Ever Given, se postupně vrací k normálu. Od uvolnění zablokovaného plavidla v pondělí večer touto vodní cestou proplulo na 30 lodí, přes 300 dalších jich ale stále čeká, uvedla agentura AP. Rozsah zácpy ukazují letecké záběry natočené v neděli ještě před odblokováním provozu.

Na záběrech je vidět 369 plavidel, která čekají se zbožím v hodnotě zhruba 12 a půl miliardy dolarů. V tuto chvíli, necelý den po vyproštění lodního obra, se tato masivní zácpa ztenčila jen nepatrně. Podle odborníků totiž potrvá až deset dnů, než proplují všechny lodě. Za normálního provozu cestu využívá zhruba 50 nákladních plavidel denně.

Suezským průplavem prochází přes deset procent světového obchodu, včetně sedmi procent globálních dodávek ropy. V loňském roce tímto kanálem proplulo více než 19 tisíc lodí. Každý den prodlevy znamenal ve světovém obchodě ztrátu přes devět miliard dolarů (asi 200 miliard Kč).

Po vyproštění byla Ever Given odtažena do Velkého hořkého jezera, které leží mezi severní a jižní částí průplavu. Na lodi jsou nyní odborníci, kteří zkoumají, zda plavidlo zaznamenalo nějaké škody. Technici prověřují funkčnost motorů.

Japonský vlastník se nechtěl vyjadřovat k příčinám, které k nehodě vedly. Okolnosti totiž stále vyšetřují egyptské úřady.

Přes 400 metrů a 220 tisíc tun vážící Ever Given zablokovala Suezský průplav v úterý 23. března. Loď se zhruba po týdnu podařilo vyprostit za pomocí deseti remorkérů a bagrů, které odsály písek pod zádí lodi.