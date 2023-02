"Bojují o každou ulici, dům, schodiště." Rusy deprimují zuřiví obránci Bachmutu

Rusové přiznávají, že stále nedobyli město Bachmut. "Ozbrojené síly Ukrajiny nikam neustupují. Bojují do posledního dechu," přiznal v příspěvku na sociální síti Telegram zakladatel žoldácké Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin. Jak zuřivý odpor pokračuje, dokazují i čerstvé záběry z kamery ukrajinského vojáka 241. brigády.

"V severních čtvrtích Artemivska (dnešní Bachmut) probíhají urputné boje o každou ulici, každý dům, každé schodiště," uvedl Prigožin. Podle něj si sice ruská média přejí, aby Ukrajinci ustoupili, to se podle něj ale pořád neděje. "Neděje se to ani v severních čtvrtích, ani v jižních, ani ve východních," dodal Prigožin. "Při bojích v oblasti Bachmutu naprosto chybí koordinace a součinnost mezi ruskými okupačními silami a členy takzvané Wagnerovy žoldnéřské skupiny," prohlásil v nejnovější zprávě ukrajinský generální štáb.



"Zdá se, že Rusové obklíčili Bachmut ze tří stran? Tak proč se Ukrajinci drží? Jejich cílem je, aby to okupační armádu stálo co nejvíc draho. A také aby tam vázali ruské jednotky, které pak nemohou být nasazené jinde, nebo by dokonce mohly útočit dál na západ na území kontrolované ukrajinskou armádou. Je to krvavá bitva, ale podtrhuje morálku Ukrajinců a vojenskou neschopnost Rusů," prohlásil podle webu Newsweek ředitel amerického programu Velká strategie Rajan Menon.

"Bachmutu se nikdo vzdávat nebude. Budeme bojovat, dokud budeme moci. Bachmut považujeme za naši pevnost," řekl minulý týden na tiskové konferenci po summitu s představiteli Evropské unie v Kyjevě ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že Ukrajina bude schopna udržet Bachmut a osvobodit také obsazené části Donbasu, pokud urychleně obdrží zbraně s dlouhým dostřelem.

Bitvu o Bachmut svádí ukrajinské jednotky s útočícími ruskými silami již zhruba půl roku. V posledních týdnech se situace obránců zhoršuje a městu hrozí obklíčení. Jediná zásobovací trasa nyní do Bachmutu, kde před válkou žilo přes 70 tisíc lidí, vede od západu. Moskva tvrdí, že ruské síly obkličují Bachmut z několika směrů a bojují o převzetí kontroly právě nad silnicí, která je zároveň důležitou zásobovací trasou pro ukrajinské síly.

Estonská vojenská rozvědka uvedla, že ukrajinská armáda se v příštích týdnech či dnech pravděpodobně z Bachmutu stáhne, aby zbytečně neplýtvala prostředky. Podle Tallinnu se díky úporné ukrajinské obraně podařilo vytvořit nové obranné linie před městy Slovjansk a Kramatorsk.